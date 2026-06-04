Marți, Airbus a finalizat primul zbor de test al modelului său A350-1000ULR, dezvoltat pentru rute ultra-lungi și menit să stabilească un nou record pentru cel mai lung zbor comercial fără escală, scrie Mirror.

În prezent, cel mai lung zbor comercial aflat în operare este cel al Singapore Airlines între Singapore și New York, de peste 18 ore, pe o distanță de aproximativ 15.350 km; pe de altă parte, ruta Sydney–Londra ar avea 18.500 km.

„ULR” din A350-1000ULR — o variantă a A350-1000 — înseamnă „ultra-long range” (rază ultra-lungă). O diferență importantă este un rezervor suplimentar capabil să stocheze 20.000 de litri de combustibil, ceea ce, potrivit Airbus, extinde autonomia cu peste 1.800 km.

„În timpul primului zbor, echipajul a efectuat verificări generale ale performanței aeronavei și a testat noua arhitectură a sistemului de combustibil. Acesta marchează începutul unei campanii de testare a zborului de două luni pentru certificarea modificărilor”, a transmis compania.

Planurile Qantas fac parte din așa-numitul „Project Sunrise”, un nume care face referire la faptul că pasagerii acestor zboruri foarte lungi pot vedea răsăritul soarelui de două ori, din cauza diferenței de fus orar. Unele dintre caracteristicile zborurilor Qantas vor include un număr redus de pasageri (aprox. 300 redus la 238), o zonă de relaxare și acces Wi-Fi.