Au aprobat convocarea congresului de duminică, care va avea loc la Romexpo, duminică la ora 12. Au fost 566 de voturi ”pentru”, 97 ”împotrivă” și 19 s-au abținut.

Liberalii au aprobat prin vot și modificări la statut. Mai exact, felul în care se organizează alegerile interne și structura forurilor de conducere. Prin aceste modificări, președintele partidului va avea o echipă aleasă de el și va fi secondat de un singur prim-vicepreședinte.

Și sancțiunile vor fi luate mai ușor. Un șef de filială va putea fi demis cu 50% plus unul din numărul total de membri din Biroului Permanent. În acest moment, e nevoie de votul a două treimi, ceea ce l-a împiedicat pe Ilie Bolojan să demită liderii celor 10 filiale cele mai neperformante.

La congresul de duminică, la care vor participa 2.500 de membri și vor avea loc alegeri pentru șefia partidului, Ilie Bolojan va cere din nou un vot pentru a continua să conducă partidul pentru următorii 4 ani.

Apropiați de-ai lui Adrian Vestea au participat la această ședință. Nu și premierul desemnat. Rămâne de văzut dacă acesta își va depune candidatura pentru șefia partidului. După congresul de duminică, în funcție de cum evoluează procedura de învestitură a guvernului Adrian Vestea, și dacă membri PNL vor vota pentru Executiv sau vor accepta funcții în Guvern, atunci ar putea urma și excluderea lor din PNL. Dar și a lui Adrian Veștea. ​

Adrian Veștea a anunțat că intenționează să candideze și el, însă a cerut o amânare a datei congresului. Între timp, împreună cu apropiații săi, a cerut,Tribunalului Ilfov suspendarea întâlnirii de vineri și a evenimentului de duminică. Cei din tabăra anti-Bolojan vor și daune morale de 4 milioane de lei, în total.

”Vom fi uniți și vom rezista”

Consiliul Național PNL s-a reunit online pentru a vota schimbarea statutului și pentru a aproba convocarea unui congres extraordinar pentru duminică, în care să fie validată o nouă structură de conducere - cu un singur prim-vicepreședinte.

Noul statut prevede revenirea la candidaturi pe moțiuni, adică fiecare candidat la șefia formațiunii trebuie să vină cu o echipă și un program. Ilie Bolojan, care vrea să își păstreze funcția, va trebui să își aleagă un prim-vicepreședinte, un secretar general și 8 vicepreședinți executivi - o funcție nou-introdusă.

Aceștia, alături de președinții de filiale, vor constitui nou-creatul Birou Permanent Național, după ce Biroul Executiv și Biroul Politic Național se unifică.

Pentru posturile de vicepreședinți executivi, condiția este ca aceștia să nu fie concomitent și șefi de organizații teritoriale. Bolojan ar urma să propună ca Dan Motreanu să rămână secretar-general.

Din 4 prim-vicepreședinți, în prezent ar rămâne doar unul, care ar putea fi Ciprian Ciucu, cel care ocupă și acum un astfel de post. Liberalii spun că, potrivit statutului, Ciprian Ciucu ar putea candida, chiar dacă este cercetat de DNA, dar nu are o condamnare definitivă.

Gabriela Horga, senator PNL: ”În acest moment sunt multe presiuni care se fac asupra Partidului Național Liberal, dar vom fi uniți și vom rezista. PNL rămâne un partid liber și arată asta în fiecare zi și își va lua deciziile proprii, își va alege direcția la acest congres”.

Între timp, conducerea PNL atacă în instanță decizia Tribunalului Ilfov care a supendat deciziile luate luni de a nu vota Guvernul Veștea și de a-i exclude din partid pe cei care nu se supun acestei hotărâri sau acceptă funcții în Executiv.

Ionel Bogdan, președinte PNL Maramureș: ”Considerăm că această decizie este nedreaptă, unu - că este dată de un tribunal care nu avea competența legală, având în vedere că Partidul Național Liberal are sediul în Sectorul 1 București și - doi la mână - că vorbim de niște decizii politice luate de forul statutar al Partidului Național Liberal și care dau un consemn de vot pentru parlamentarii Partidul Național Liberal, lucru pe care îl fac absolut toate partidele politice”.

Excluderea lui Veștea nu se află pe ordinea de zi a Congresului Național

De cealaltă parte, Adrian Veștea și-a anunțat și el intenția de a candida pentru șefia partidului, dar a cerut conducerii partidului amânarea cu o săptămână a congresului.

Adrian Veștea și 15 colegi din partid, care l-au susținut public pentru formarea Guvernului, iar unii dintre ei, spun surse politice, chiar ar putea primi și portofolii în Executiv, au depus o noua cerere în justiție, la Tribunalul Ilfov, prin care vor suspendarea de urgență a ședinței de vineri și a congresului de duminică.

Tribunalul Ilfov a stabilit însă termenul de judecată pe 3 iulie. Și tot la Tribunalul Ilfov, cei 16 au dat în judecată Partidul Național Liberal și pe Ilie Bolojan și cer, pentru fiecare reclamant, câte 250.000 de lei.

Robert Sighiartău, deputat PNL: ”Nu schimbă cu nimic datele congresului de duminică și Partidul Național Liberal. Majoritatea lui covârșitoare își dorește să-și mențină această poziție și bineînțeles să facă curățenie în Partidul Național Liberal. Din informațiile mele, nu cred că domnul Veștea va avea curajul să vină să candideze în cadrul Congresului Partidului Național Liberal, pentru că știe foarte bine cum stau lucrurile în partid în acest moment, peste 75 % susținere, inclusiv în rândul organizațiilor pentru Ilie Bolojan și pentru această direcție a partidului”.

Deși s-a discutat ca la congres să fie exclus Adrian Veștea pentru că a acceptat funcția de premier fără aprobarea partidului, acest lucru ar putea să nu se întâmple, cel puțin nu duminică.

Gheorghe Falcă, europarlamentar PNL: ”Noi duminică n-avem pe ordinea de zi excluderea nimănui. Pentru noi, domnul Veștea, care nu a respectat decizia partidului, care ne-a spus în ședință că n-o respectă, moral este în afara partidului. O să vină vremea să fie și o altă procedură”.

Schimbările erau necesare, spun liberalii pentru că actuala formă de organizare a structurii de conducere a arătat că nu funcționează.