Potrivit aceloraşi surse, ţara noastră amână semnarea de aderare la Consiliul pentru Pace iniţiat de Donald Trump. Sursele citate au mai arătat că şeful statului programează o vizită în Polonia, pentru a consolida relaţia bilaterală.

Nicușor Dan, invitat de Trump la prima reuniune a consiliului

Pe 8 februarie, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, precizând că decizia privind participarea României va fi luată în urma consultărilor cu partenerii americani.

„Aşa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administraţiei SUA de promovare a păcii", a transmis atunci Nicuşor Dan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, după primirea invitaţiei, România a iniţiat discuţii cu Statele Unite pentru a clarifica compatibilitatea Cartei Consiliului de Pace cu angajamentele internaţionale deja asumate.

„De la primirea invitaţiei de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligaţiile internaţionale deja asumate de statul român", a explicat Nicuşor Dan.