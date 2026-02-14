Această călătorie de 15.348 kilometri durează 18 ore și 50 de minute și a fost introdusă de companie în 2018. Ruta este operată cu cel mai nou Airbus A350-900ULR al Singapore Airlines, capabil să zboare nonstop peste 20 de ore. Avionul poate susține astfel de zboruri lungi datorită unui sistem de combustibil modificat, care mărește capacitatea totală la uimitoarele 24.000 de litri, scrie Daily Express.

Nu poți zbura la clasa economică

Totuși, călătoria nu este disponibilă în clasă economică, deoarece Singapore Airlines nu oferă această opțiune pe această rută. În schimb, compania pune la dispoziție 67 de locuri la Business Class și 94 de locuri la Premium Economy Class.

În Premium Economy, pasagerii se pot bucura de spațiu suplimentar pentru picioare, suport pentru picioare și tetieră reglabilă. De asemenea, au la dispoziție căști cu anulare a zgomotului și WiFi pe întreaga durată a zborului.

Pasagerii din Business Class beneficiază de intimitate maximă, locurile transformându-se în paturi complet plate pentru un somn odihnitor în timpul călătoriei. Avionul include și o serie de facilități premium, cum ar fi tavane mai înalte, geamuri mai spațioase și iluminat special conceput pentru a minimiza efectele fusului orar. Compania susține că structura inovatoare din compozit de carbon a aeronavei asigură, de asemenea, o calitate superioară a aerului.

Biletele, extrem de scumpe

Cei interesați de un bilet trebuie să fie, cel mai probabil, extrem de bogați, tarifele atingând adesea cinci cifre. Directorul general al Singapore Airlines, Goh Choon Phong, a declarat anterior că noua rută reprezintă „cea mai rapidă cale” de a călători între cele două orașe mari.

El a afirmat: „Singapore Airlines s-a mândrit întotdeauna că depășește limitele pentru a oferi clienților cele mai bune condiții de călătorie și suntem încântați să fim lideri cu aceste zboruri nonstop, folosind cea mai nouă tehnologie – Airbus A350-900ULR cu autonomie ultra-lungă.

Zborurile vor oferi clienților noștri cea mai rapidă cale de a călători între cele două orașe – cu confort maxim, alături de serviciul legendar al Singapore Airlines – și vor contribui la consolidarea conectivității prin hub-ul din Singapore.”

Deși avionul Singapore Airlines impresionează prin performanțe, cea mai mare aeronavă din lume rămâne Antonov An-225 Mriya, capabilă să transporte „52 de elefanți adulți”.