”Eu aş lua recesiunea tehnică ca fiind un semnal, un semnal prevestitor, un semnal de alarmă să nu intrăm în recesiune. Deci o iau ca pe un semnal de alarmă, ceea ce şi este, şi aşa este tratată de economişti, ca un semnal de alarmă, pentru că intrarea în recesiune are această anticameră, care se numeşte recesiune tehnică, dar intrarea în recesiune are consecinţe mult mai grave decât scăderea Produsului Intern Brut două trimestre la rând”, a afirmat Traian Băsescu, vineri seară, la B1 Tv.

El a explicat că, în cazul recesiunii, se înregistrează şi fenomene precum creşterea masivă a şomajului, reducerea producţiei industriale sau agricole şi ”multe necazuri”, nu doar scăderea PIB.

Traian Băsescu a subliniat că măsurile luate de Guvern nu au fost decizii ale premierului Ilie Bolojan, ci ale întregii coaliţii aflate la guvernare, inclusiv ale PSD.

„Măsurile nu sunt ale lui Ilie Bolojan, măsurile sunt ale coaliţiei”

”Măsurile nu sunt ale lui Ilie Bolojan, măsurile sunt ale coaliţiei. Nimic nu a putut să facă Bolojan fără coaliţie şi toate măsurile pe care le-au luat au fost aprobate şi de PSD şi de PNL şi de USR şi de minorităţi şi de UDMR. Toţi le-au aprobat. (...) Dacă vă uitaţi la PSD, ei parcă nu ar fi fost la guvernare când s-a produs dezastrul, iar acum, când se încearcă repararea dezastrului, tot ce este neconvenabil pentru populaţie ei vor să se derobeze, dar ei sunt acolo, cel mai mare partid, cu cea mai mare contribuţie. Au program de guvernare aprobat de Parlament. De ce nu au respectat programul de guvernare cu care a fost instalat acest Guvern?”, a adăugat Băsescu.

Fostul şef al statului crede că s-a ”abordat greşit” problema reducerii deficitului pentru că ar fi trebuit să se reducă din cheltuielile statului, din acele zone unde ”s-a exagerat”, cum ar fi unele sporuri şi unele pensii, dar şi prin comasările de agenţii şi reducerea numărului de funcţii de conducere.

România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce şi în trimestrul 3 din 2025 PIB-ul a scăzut faţă de trimestrul 2 cu 0,2%, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS).

Premierul Ilie Bolojan afirmă că recesiunea tehnică era inevitabilă şi anticipată, întrucât România a început trecerea de la ”un model bazat pe deficit şi consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiţii, productivitate, export şi disciplină bugetară”.