Claudiu Năsui şi Cristina Prună cer organizarea unui referendum în USR, înainte de viitorul congres: ”Maximum două mandate”

Deputaţii USR Claudiu Năsui şi Cristina Prună cer organizarea unui referendum intern, înainte de congresul partidului, pentru modificarea statutului.

Ei vor ca parlamentarii, europarlamentarii, primarii şi preşedinţii de consilii judeţene să poată avea cel mult două mandate.

"Congresul de modificare a statutului este singura oportunitate pe care o vom avea de a reforma USR pentru mulţi ani de acum încolo. Dacă vrem ca "reînnoirea USR să nu fie doar o lozincă, vă propunem limitarea numărului de mandate la maximum două. Sunt multe argumente pentru o astfel de reformă. (...) La următorul congres ştim deja că se va încerca o şi mai mare centralizare a puterii. Asta ar fi o greşeală. Niciuna dintre problemele USR nu a venit din prea multă implicare a membrilor, dimpotrivă", a transmis Năsui pe pagina sa de Facebook.

Cristina Prună scrie, la rândul ei, că USR este partidul "în care mulţi oameni şi-au pus speranţa", un partid reformist, "construit cu multă muncă şi entuziasm", dar care s-a "îndepărtat uşor-uşor" de la aceste baze.

"USR are nevoie, din nou, de o cale clară. USR nu mai e un partid de dreapta. Am auzit-o din gura noului preşedinte al partidului când am intrat la guvernare, în vara lui 2025. În 2020, peste 90% dintre membrii USR au votat ca partidul să fie de centru-dreapta, iar politicile liberale să fie direcţia de acţiune. Membrii USR, mai noi sau mai vechi, s-au alăturat USR pentru aceste valori. Poate cel mai grav este însă că, în actuala guvernare, USR nu are un cuvânt de spus pe niciuna dintre politicile de dreapta cu care a cerut votul românilor. Asta nu este doar o problemă doctrinară - este o problemă de credibilitate", apreciază deputata.

Cei care susţin o astfel de modificare în statut pot semna pe pagina maximdouamandate.ro.

"Adevărul este că USR are o problemă de centralizare a puterii în jurul unei minorităţi. Primul pas pentru a rezolva o problemă este să recunoaştem că avem o problemă. USR nu mai este partidul meritocratic, care a avut succes electoral şi care reprezenta curentul reformist în România. A devenit o structură închisă în jurul unei conduceri care cosmetizează eşecul electoral în faţa membrilor şi funcţionează doar pentru cei conectaţi", argumentează iniţiatorii referendumului.

Aceştia menţionează că scăderea electorală a USR nu este o "fatalitate inevitabilă", ci o consecinţă a unor "probleme profunde care au subminat" credibilitatea şi valorile partidului.

"Membrii simpli sunt marginalizaţi, ignoraţi şi folosiţi doar pentru a aplauda decizii deja luate de un grup restrâns la vârf. Realitatea aceasta internă ne-a lovit cel mai puternic odată cu alegerile europarlamentare, atunci când conducerea nu a permis membrilor să voteze decât candidaţii de pe locurile neeligibile. (...) Statutul actual a eşuat să protejeze USR de baronizare. Democraţia teoretică de pe hârtie din actualul statut nu a avut mecanismele care să prevină concentrarea puterii în practică", se arată în document, potrivit Agerpres.

Potrivit aceleiaşi surse, în multe filiale candidaţii pentru alegerile din 2028 "se ştiu deja de pe acum", iar membrii simpli "nu au nicio şansă", indiferent de efortul, meritul sau competenţa lor.

Se mai precizează că, potrivit actualului statut al USR, membrii au dreptul să ceară o consultare internă în baza art. 54, fiind nevoie de 500 de membri din minimum 10 filiale.

