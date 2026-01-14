Claudiu Năsui şi Cristina Prună cer organizarea unui referendum în USR, înainte de viitorul congres: ”Maximum două mandate”

Stiri Politice
14-01-2026 | 13:37
Claudiu Năsui, Cristina Prună
Facebook/colaj foto PRO TV

Deputaţii USR Claudiu Năsui şi Cristina Prună cer organizarea unui referendum intern, înainte de congresul partidului, pentru modificarea statutului.

autor
Cristian Matei

Ei vor ca parlamentarii, europarlamentarii, primarii şi preşedinţii de consilii judeţene să poată avea cel mult două mandate.

"Congresul de modificare a statutului este singura oportunitate pe care o vom avea de a reforma USR pentru mulţi ani de acum încolo. Dacă vrem ca "reînnoirea USR să nu fie doar o lozincă, vă propunem limitarea numărului de mandate la maximum două. Sunt multe argumente pentru o astfel de reformă. (...) La următorul congres ştim deja că se va încerca o şi mai mare centralizare a puterii. Asta ar fi o greşeală. Niciuna dintre problemele USR nu a venit din prea multă implicare a membrilor, dimpotrivă", a transmis Năsui pe pagina sa de Facebook.

Cristina Prună scrie, la rândul ei, că USR este partidul "în care mulţi oameni şi-au pus speranţa", un partid reformist, "construit cu multă muncă şi entuziasm", dar care s-a "îndepărtat uşor-uşor" de la aceste baze.

Citește și
Gabriela Firea
Gabriela Firea acuză „ipocrizia imensă” a USR pe Mercosur: „Nu am votat acordul, ci măsuri de protecție pentru fermieri”

"USR are nevoie, din nou, de o cale clară. USR nu mai e un partid de dreapta. Am auzit-o din gura noului preşedinte al partidului când am intrat la guvernare, în vara lui 2025. În 2020, peste 90% dintre membrii USR au votat ca partidul să fie de centru-dreapta, iar politicile liberale să fie direcţia de acţiune. Membrii USR, mai noi sau mai vechi, s-au alăturat USR pentru aceste valori. Poate cel mai grav este însă că, în actuala guvernare, USR nu are un cuvânt de spus pe niciuna dintre politicile de dreapta cu care a cerut votul românilor. Asta nu este doar o problemă doctrinară - este o problemă de credibilitate", apreciază deputata.

Cei care susţin o astfel de modificare în statut pot semna pe pagina maximdouamandate.ro.

"Adevărul este că USR are o problemă de centralizare a puterii în jurul unei minorităţi. Primul pas pentru a rezolva o problemă este să recunoaştem că avem o problemă. USR nu mai este partidul meritocratic, care a avut succes electoral şi care reprezenta curentul reformist în România. A devenit o structură închisă în jurul unei conduceri care cosmetizează eşecul electoral în faţa membrilor şi funcţionează doar pentru cei conectaţi", argumentează iniţiatorii referendumului.

Aceştia menţionează că scăderea electorală a USR nu este o "fatalitate inevitabilă", ci o consecinţă a unor "probleme profunde care au subminat" credibilitatea şi valorile partidului.

"Membrii simpli sunt marginalizaţi, ignoraţi şi folosiţi doar pentru a aplauda decizii deja luate de un grup restrâns la vârf. Realitatea aceasta internă ne-a lovit cel mai puternic odată cu alegerile europarlamentare, atunci când conducerea nu a permis membrilor să voteze decât candidaţii de pe locurile neeligibile. (...) Statutul actual a eşuat să protejeze USR de baronizare. Democraţia teoretică de pe hârtie din actualul statut nu a avut mecanismele care să prevină concentrarea puterii în practică", se arată în document, potrivit Agerpres.

Potrivit aceleiaşi surse, în multe filiale candidaţii pentru alegerile din 2028 "se ştiu deja de pe acum", iar membrii simpli "nu au nicio şansă", indiferent de efortul, meritul sau competenţa lor.

Se mai precizează că, potrivit actualului statut al USR, membrii au dreptul să ceară o consultare internă în baza art. 54, fiind nevoie de 500 de membri din minimum 10 filiale.

A ajuns în România cârtița „importată” din China. Va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești

Sursa: Agerpres

Etichete: USR, referendum, congres,

Dată publicare: 14-01-2026 13:26

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Lider PSD, atac la adresa partenerilor din coaliție, din cauza acordului MERCOSUR: Absolut inacceptabil. De ce tace Bolojan?
Stiri Politice
Lider PSD, atac la adresa partenerilor din coaliție, din cauza acordului MERCOSUR: Absolut inacceptabil. De ce tace Bolojan?

Reprezentanții PSD au lansat, marți, un nou atac la adresa USR, pe tema acordului comercial MERCOSUR. După europarlamentarul Gabriela Firea și secretarul general al Guvernului Ștefan Oprea, de această dată a fost rândul lui Daniel Zamfir.  

Gabriela Firea acuză „ipocrizia imensă” a USR pe Mercosur: „Nu am votat acordul, ci măsuri de protecție pentru fermieri”
Stiri actuale
Gabriela Firea acuză „ipocrizia imensă” a USR pe Mercosur: „Nu am votat acordul, ci măsuri de protecție pentru fermieri”

Europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea respinge acuzațiile potrivit cărora delegația PSD ar fi votat acordul UE–Mercosur și susține că, dimpotrivă, social-democrații au susținut măsuri menite să protejeze fermierii.

Claudiu Năsui: Guvernul nu va face reforme în 2026. Capitalul politic a fost folosit pentru creșteri de taxe
Stiri Politice
Claudiu Năsui: Guvernul nu va face reforme în 2026. Capitalul politic a fost folosit pentru creșteri de taxe

Guvernul nu va face nici o reformă în 2026, estimează la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al Economiei spune că nu există perspective în acest sens, pentru că nici anul trecut nu au avut loc schimbări în administraţia centrală.

USR a depus o iniţiativă legislativă care prevede interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist
Stiri actuale
USR a depus o iniţiativă legislativă care prevede interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist

Parlamentarii USR au depus un proiect de lege care interzice organizațiile și simbolurile comuniste, precum și promovarea persoanelor implicate în crime împotriva umanității.

Ministru USR, după 6 luni în Guvern: România e o ţară foarte bogată. Toată lumea jumuleşte din ea şi tot mai stă în picioare
Stiri Politice
Ministru USR, după 6 luni în Guvern: România e o ţară foarte bogată. Toată lumea jumuleşte din ea şi tot mai stă în picioare

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că, în cele şase luni petrecute în Guvern, s-a convins că România este o ţară foarte bogată. ”Cât de mult se trage din ea, tot mai stă în picioare”, susţine Radu Miruţă.  

Recomandări
Sancțiuni mai dure pentru amenzile de circulație neplătite. Șoferii rămân fără permis dacă nu le achită în 90 de zile
Stiri actuale
Sancțiuni mai dure pentru amenzile de circulație neplătite. Șoferii rămân fără permis dacă nu le achită în 90 de zile

Un nou proiect de lege, supus dezbaterii publice de către Ministerul Dezvoltării, aduce reguli mai stricte pentru șoferii care nu își plătesc amenzile la timp.

Anunțul oficial al președintelui Donald Trump privind Groenlanda: ”Orice altceva decât asta este inacceptabil”
Stiri externe
Anunțul oficial al președintelui Donald Trump privind Groenlanda: ”Orice altceva decât asta este inacceptabil”

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că orice altceva în afară de controlul SUA asupra Groenlandei este inacceptabil, chiar cu câteva ore înainte ca vicepreședintele JD Vance să se vadă cu oficiali danezi și groenlandezi pentru negocieri.

David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025
Stiri Sport
David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025

David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câştigând ancheta European Aquatics, prin care au fost stabiliţi cei mai valoroşi înotători de pe continent.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Ianuarie 2026

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
13 Ianuarie 2026

01:30:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59