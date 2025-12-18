Ministru USR, după 6 luni în Guvern: România e o ţară foarte bogată. Toată lumea jumuleşte din ea şi tot mai stă în picioare

18-12-2025 | 17:36
radu miruta
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că, în cele şase luni petrecute în Guvern, s-a convins că România este o ţară foarte bogată. ”Cât de mult se trage din ea, tot mai stă în picioare”, susţine Radu Miruţă.  

Mihaela Ivăncică

”România e o ţară foarte bogată. Mă minunez, după şase luni în Guvern, cum mai stăm în picioare. Toată lumea jumuleşte din ea de toate şi biata ţară tot mai stă în picioare. Şi răspunsul pe care îl obţin noaptea, când mă gândesc, e că e foarte bogată. Cât de mult se trage din ea, tot mai stă în picioare”, a afirmat Radu Miruţă, miercuri seară, la B1 Tv.

Întrebat dacă încă mai e de furat în România, ministrul a răspuns: ”Încă mai este, da”.

”Păi n-ar fi atât de mare interes politic prin companiile de stat dacă n-ar fi de furat. Nu i-am văzut să fie preocupaţi să facă lucrări de doctorat pe analize din astea prin companiile de stat, i-am văzut preocupaţi de contracte. Da, încă mai e. Da, încă mai oprim. Şi cu viteza mai mare şi de-aia luăm amendă. Dar n-are nimic”, a spus Miruţă, referindu-se la amenda pe care a primit-o, ca persoană fizică, din partea AMPIP.

Ministrul a explicat că România are pământuri rare şi este ţara cu cele mai importante resurse de grafit din Europa, explicând că grafenul, substanţă extrasă din grafit, este un element esenţial în dezvoltarea noilor tehnologii.

Miruţă a mai spus că este normal ca, pentru extragerea acestor zăcăminte, statul român să contribuie financiar alături de firme private, având în vedere că investiţiile sunt ”enorme”.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 18-12-2025 17:36

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi că propunerile USR pentru portofoliile de la Apărare şi Economie, Radu Miruţă, respectiv Irineu Darău sunt persoane în care are încredere.

