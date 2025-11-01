Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Drulă: „Nu de aici vin știrile false”

Ciucu susţine că informaţiile referitoare la o eventuală restragere a sa din cursa electroală pentru Primăria Bucureşti (PMB) nu vin de la USR.

„Dezmint! În loc să stau să-mi văd de campania mea şi de programul pentru dumneavostră, de organizare şi de cele normale astăzi, sunt nevoit să ies să contracarez ştirile "pe surse", cea mai perversă formă de manipulare de astăzi. Nu, nu mă retrag”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, după ce au apărut informaţii că se va retrage din cursa electorală în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă.

Ciucu afirmă că sunt informaţii false, dar care nu sunt lansate în spaţiul public de USR.

„Nu îi numesc în acestă etapă, dar vă veţi da seama. Acum pot spune cine nu sunt ei, dar voi spune, la timpul potrivit şi cine sunt ei. Ei NU sunt USR, deci nu din acest laborator vin ştirile false cum că m-aş retrage. Strategia lor este să mă arunce pe locul 3 în percepţia electoratului, apoi să mă preseze să mă retrag în favoarea lui Cătălin. Din motive evidente, să le fie apoi mai uşor. Polymarket le stătea în gât (o măsurătoare obiectivă, greu de manipulat), aşa că nu au putut veni rapid cu sondajele care să-l ducă pe Cătălin pe primul loc şi pe mine pe locul 3 sau poate 4. De aceea au luat decizia de a-l închide în ţara noastră”, a mai transmis primarul Sectorului 6.

El susţine că ştirea cum că „Ciucu a negociat cu Drulă şi că se va retage" a fost inventată: „Dezmint. Mi-ar plăcea să ţinem campania acesta pe o linie decentă, să avem o competiţie pe viziuni, soluţii realiste şi dezbateri între candidaţi. Sper să depăşim faza de haiducie”.

