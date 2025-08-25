Lider PNL, despre ședința de coaliție la care a participat şi PSD: Nu sunt ca pe vremea lui Ciolacu. Era o hăhăială acolo

25-08-2025 | 21:14
Lideri Coalitie
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a afirmat că ședința coaliției de luni seară s-a desfășurat într-o atmosferă colegială și respectuoasă, spre deosebire de perioada mandatului lui Marcel Ciolacu, când, spune el, „se hăhăia” mai mult.

Întrebat dacă în această săptămână va fi adoptat pachetul al doilea de reforme printr-o asumare a Guvernului, Ciprian Ciucu a spus că este posibil să existe, luni seară, o decizie pe acest subiect, la şedinţa coaliţiei.

”Nu pot să vă dau această informaţie, pentru că asumarea rămânea în discuţie. Eu am plecat din şedinţă, urmează să revin acolo după emisiune. Probabil va fi o discuţie în care se va asuma şi un termen clar”, a explicat Ciprian Ciucu.

Cât priveşte atmosfera la şedinţa de luni seară a coaliţiei, Ciucu a afirmat că este una colegială şi că există un respect reciproc al partenerilor care sunt la masă.

”Se ascultă unii pe alţii, se aduc argumente, sunt discuţii tehnice, nu sunt ca pe vremea lui Marcel Ciolacu. Era o hăhăială acolo. Aici vorbim de discuţii foarte aplicate, nu se stă foarte mult pe un subiect. Se discută argumentat. Apreciez că încă nu au ieşit ştiri pe surse din şedinţă. Aici era problema cu colegii de la PSD, că înainte să se termine coaliţia ieşeau ştiri pe surse, ei picau bine şi ceilalţi picau prost”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Daniel Zamfir
Zamfir atacă USR după declarațiile lui Drulă. „Să nu uite că nu sunt miezul guvernării şi se poate guverna țara şi fără ei”

PSD a revenit la ședințele coaliției

Sorin Grindeanu a anunțat luni că PSD a votat în unanimitate să revină la şedinţele coaliţiei pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le au în Pachetul 2 de măsuri fiscale.

Liderii PSD s-au supărat pe colegii USR din coaliția de guvernare după ce aceștia au refuzat să participe la funeraliile lui Ion Iliescu, astfel că au decis să nu mai participe la ședințele coaliției.

De asemenea, în urmă cu câteva zile, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (PNL), a anunțat măsurile de reformă fiscală din așa numitul Pachet 2. Acest pachet conține noi taxe și impozite, precum și ”schimbarea paradigmei în privința modului care tratăm multinaționalele”.

Cine sunt jurnaliștii ucisi în raidul asupra spitalului Nasser din Fâșia Gaza. Reacția iIraelului

