„Cerea lucruri care nu țineau de puterea mea politică" a explicat Ciprian Ciucu, într-un interviu news.ro.

„Era ca marca de scrisoare. Cum vedea un lider, pac, hai facem o poză!", a caracterizat Ciucu comportamentul Adrianei Georgescu, precizând că singura fotografie împreună este de la Comisia de Transport, unde era invitat în calitate de primar al Sectorului 6. „Aia e marea poză", a subliniat el.

Despre presupusa implicare în campanie, Ciucu a clarificat: „A avut tentativă, făcuse niște grupuri de susținere pe WhatsApp. Am ieșit din ele. N-a fost în echipa de campanie". Ultima întâlnire, susține primarul, ar fi avut loc „poate în vreun context la partid", niciodată „tête-à-tête".

„Tupeul să ceară bani în numele meu m-a deranjat enorm", a reacționat Ciucu, adăugând că „dorm liniștit" după stenogramele DNA. „Este fix ce nu trebuie să fie în politică. Nu este avocata PNL, n-a fost niciodată. Este o membră PNL care este avocată, habar nu aveam", a concluzionat el.

Adriana Georgescu și complicele său, Gheorghe Iscru, au fost eliberați din arest preventiv și plasați în arest la domiciliu de ICCJ, cu dispozitive electronice de supraveghere. DNA o acuză că a cerut între 100.000 și 1.000.000 de euro pentru campania unui candidat la Primăria Capitalei și a pretins că avea influență la mai mulți demnitari, în timp ce Iscru lăsase să se creadă că are legături la judecători și la procurorul-șef al DNA.