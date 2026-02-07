Cerea lucruri care nu țineau de puterea mea politică" a explicat Ciprian Ciucu, într-un interviu news.ro.

Era ca marca de scrisoare. Cum vedea un lider, pac, hai facem o poză!", a caracterizat Ciucu comportamentul Adrianei Georgescu, precizând că singura fotografie împreună este de la Comisia de Transport, unde era invitat în calitate de primar al Sectorului 6. „Aia e marea poză", a subliniat el.

Despre presupusa implicare în campanie, Ciucu a clarificat: „A avut tentativă, făcuse niște grupuri de susținere pe WhatsApp. Am ieșit din ele. N-a fost în echipa de campanie". Ultima întâlnire, susține primarul, ar fi avut loc „poate în vreun context la partid", niciodată „tête-à-tête".

Tupeul să ceară bani în numele meu m-a deranjat enorm", a reacționat Ciucu, adăugând că „dorm liniștit" după stenogramele DNA. „Este fix ce nu trebuie să fie în politică. Nu este avocata PNL, n-a fost niciodată. Este o membră PNL care este avocată, habar nu aveam", a concluzionat el.

Citește și
Oana Ţoiu, în SUA: „România are o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze din UE”
Oana Ţoiu, în SUA: „România are o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze din UE”

Adriana Georgescu și complicele său, Gheorghe Iscru, au fost eliberați din arest preventiv și plasați în arest la domiciliu de ICCJ, cu dispozitive electronice de supraveghere. DNA o acuză că a cerut între 100.000 și 1.000.000 de euro pentru campania unui candidat la Primăria Capitalei și a pretins că avea influență la mai mulți demnitari, în timp ce Iscru lăsase să se creadă că are legături la judecători și la procurorul-șef al DNA.