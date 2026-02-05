Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie le-a admis joi contestaţiile la arestarea preventivă, dispunând ca suspecții să poarte permanent dispozitive electronice de supraveghere.

Decizia definitivă îi obligă pe cei doi să nu părăsească domiciliul fără permisiunea instanţei, să nu comunice între ei şi să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi. Încălcarea cu rea-credinţă a acestor obligaţii poate duce la revenirea în arest preventiv.

Potrivit procurorilor DNA, Adriana Georgescu a pretins între 100.000 şi 1.000.000 de euro, destinaţi campaniei unui candidat la Primăria Capitalei, pretinzând că are influenţă asupra magistraţilor pentru soluţionarea a două dosare penale ale omului de afaceri Jean-Paul Tucan. De asemenea, ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra ministrului Transporturilor pentru facilitarea unor proiecte în Portul Constanţa.

Iscru, cu sprijinul avocatei, ar fi pretins 500.000 de euro, lăsând să se creadă că influenţează judecători de la Tribunalul Bucureşti şi pe procurorul-şef al DNA. La 28 ianuarie 2026, cei doi au primit 60.000 de euro de la un investigator sub acoperire, moment al constatării flagrantului și reținerea inculpaților.

Georgescu mai este acuzată că, în octombrie-decembrie 2025, a primit 4.000 de euro şi 5.000 de lei, iar în noiembrie 2025 încă 5.000 de lei, pentru intervenţii promise în justiţie.