Ea este arestată preventiv pentru trafic de influenţă şi, potrivit stenogramelor apărute în presă, susţinea că „poate ajunge” la el.

Preşedintele organizaţiei municipale Bistriţa, Ioan Turc, în prezent secretar de stat la Ministerul Justiţiei, neagă faptul că ar cunoaşte-o pe avocata Adriana Georgescu, arestată preventiv pentru trafic de influenţă şi care, potrivit stenogramelor apărute în presă, susţinea că "poate ajunge" la acesta.



În stenograme, avocata nu pronunţă explicit numele lui Ioan Turc, dar se referă la el drept "secretar de stat la Justiţie", "din PNL, e al lui Bolojan, dar e şeful de la Bistriţa".



"Având în vedere ştirile apărute în spaţiul public, conform stenogramelor, potrivit cărora avocata Georgescu Adriana Mihaela spune că 'poate ajunge la mine', precizez că nu o cunosc, nu am întâlnit-o niciodată şi nu am comunicat direct sau indirect cu această persoană. Faptul că pretinde că ar fi putut 'ajunge' la mine (şi la înalţi demnitari ai statului) o priveşte exclusiv! Nu am făcut şi nu voi face compromisuri în exercitarea funcţiilor publice, pentru că integritatea pentru mine este nu o opţiune, ci un mod de viaţă", a precizat Turc într-o postare pe pagina sa de socializare.



Curtea de Apel Bucureşti a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, alături de un fals general SIE, Gheorghe Iscru, ambii fiind acuzaţi de trafic de influenţă, după ce au fost prinşi în timp ce primeau 60.000 de euro, pentru intervenţii în Justiţie în favoarea unui om de afaceri care avea două dosare penale.

