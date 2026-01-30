Adriana Georgescu invoca în mod repetat numele preşedintelui Nicuşor Dan şi al premierului Ilie Bolojan, potrivit stenogramelor din referatul DNA, citate de Agerpres.

Adriana Georgescu, membră a PNL, a fost arestată joi de Curtea de Apel Bucureşti, alături de Gheorghe Iscru, un fals general SIE, după ce au fost prinşi în flagrant primind 60.000 de euro pentru presupuse intervenţii în Justiţie în favoarea omului de afaceri Jean-Paul Tucan, cercetat în două dosare penale.

Stenogramele arată că avocata i-a spus investigatorului, în noiembrie 2025, că este „conectată şi la mafie, şi la ăia, şi la Nuţu, şi la miniştri”, precizând că are nevoie de bani de la Tucan pentru a-l ajuta pe Ciprian Ciucu să câştige Primăria Capitalei.

„Eu sunt conectată şi la mafie, şi la ăia, şi la Nuţu, şi la miniştri, şi eu simt singură votu', pe unde stă. Acuma iese, cu greu! Da' iese! Este încă nevoie de 300.000, un milion, maxim, dacă intră doar Jean... Că atuncea îl împărţiţi pe Ciprian, care va fi viitoru' preşedinte de partid”, ar fi declarat Georgescu, conform transcrierilor.

Investigatorul a relatat procurorilor că avocata a susţinut că ridicarea controlului judiciar al lui Tucan s-a datorat discuţiilor purtate cu Nicuşor Dan, despre care a afirmat că „undeva a intervenit”. De asemenea, Adriana Georgescu ar fi spus că, dacă Tucan oferă 100.000 de euro pentru campania lui Ciucu, acesta din urmă „o să fie al lui” şi că-l va avea „la mână pe Ciucu şi Bolojan”, putând rezolva astfel dosarele omului de afaceri.

Potrivit declaraţiei investigatorului, avocata a menţionat că singurii cu care poate vorbi despre situaţia lui Tucan sunt „Nicuşor Dan, preşedintele României, şi Ilie Bolojan, premierul României”, şi că ar putea intermedia o întâlnire între Tucan şi premier, context în care Bolojan „îi va fi dator moral”. De asemenea, Georgescu ar fi transmis că Ciucu acceptase sprijinul financiar şi că „îl va scăpa pe Tucan de dosarele penale” în schimbul banilor.

Ea a mai adus în discuţie numele procurorului-şef al DNA, Marius Voineag, precizând însă că nu poate interveni la acesta.

Reacția lui Ilie Bolojan

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioane Ene Dogioiu, a explicat și fotografiile în care premierul Bolojan apare alături de avocată:

„Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe doamna avocată Adriana Georgescu. Nu a avut nicio întâlnire cu domnia sa, nu a primit-o în audiență. La evenimentele publice, fie de partid, fie în calitate de premier, domnul prim-ministru face adesea fotografii cu persoanele care îi solicită acest lucru, sunt mii de fotografii în astfel de situații cu cei care doresc să se fotografieze cu premierul, ceea ce nu înseamnă sub nicio formă o relație directă, o relație personală cu acele persoane.”

