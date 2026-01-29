Femeia i-ar fi promis că poate influența magistrați, inclusiv pe procurorul-șef al DNA, să-i rezolve favorabil două dosare. Anchetatorii spun că avocata a fost ajutată de un individ care pretindea că este general SIE. Ambii au fost arestați pentru trafic de influență.

Acuzată că ar fi luat bani de la un om de afaceri, avocata Adriana Georgescu a respins acuzațiile.

Schema infracțiunii, construită pe promisiuni

Schema presupusei infracțiuni de trafic de influență ar fi fost construită pe baza unor promisiuni. Potrivit anchetatorilor, avocata ar fi susținut că poate interveni pe lângă magistrați din cadrul Tribunalului București, dar și pe lângă Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, în vederea obținerii unor soluții favorabile în două dosare în care era inculpat un om de afaceri din Constanța, în schimbul sumei de 500.000 de euro.

Pentru aceste presupuse intervenții, avocata ar fi cerut și ar fi primit bani în mai multe tranșe.

Avocata Adriana Georgescu ar fi primit inițial 4.000 de euro. Apoi, ar mai fi cerut 5.000 de lei susținând că ar putea interveni pe lângă ministrul Transporturilor, astfel încât să fie finalizate proiectele derulate de omul de afaceri în Constanța. De această dată, banii ar fi ajuns la avocată prin intermediul unui ofițer sub acoperire al DNA intrat pe fir.

În același context, avocata i-ar fi cerut omului de afaceri, potrivit procurorilor, o sumă cuprinsă între 100.000 de euro și un milion de euro pentru a finanța campania electorală a unui candidat la Primăria Capitalei.

Intermediarul fals SIE

Ulterior a apărut și un intermediar care ar fi pretins că este general SIE. Acesta ar fi cerut, în numele avocatei Georgescu, suma de 500.000 de euro. Banii ar fi fost solicitați investigatorului sub acoperire.

Pe 28 ianuarie, investigatorul s-a întâlnit cu avocata și pretinsul general SIE și le-a dat suma de 60.000 de euro, moment în care a fost organizat flagrantul. Avocata și falsul general SIE au fost arestați preventiv.

Avocata era membră a Partidului Național Liberal, sector 1. Reprezentanții partidului au anunțat că vor respecta strict prevederile statutare și legale și au suspendat-o din calitatea de membru al partidului.

Denunțătorul din acest dosar este un controversat politician și om de afaceri din Constanța. A fost director la Direcția de Drumuri și Poduri București. A construit cu bani din fonduri europene și cu ajutor de la stat un terminal petrolier. Acum este inculpat în două cazuri penale. Unul se judecă la Tribunalul București pentru acuzații de deturnare de fonduri europene, iar al doilea este în lucru la Direcția Națională Anticorupție pentru infracțiuni de dare și luare de mită.

