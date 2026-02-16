”Nu s-a întâmplat niciodată în istoria României - şi cred că în organismele financiare cred că stau şi râd - să vii după 2 ani de zile să spui că România a mai fost în recesiune două trimestre, în 2024”, a afirmat, duminică seară, la Antena 3, fostul premier PSD Marcel Ciolacu.

Acesta a adăugat că, potrivit declaraţiilor premierului, suntem primul stat din lume care a trecut prin recesiune fără s-şi dea seama.

”A venit domnul Bolojan şi are douã trimestre negative dupã toate așa zisele reforme. Cum poţi? Spune-ţi-mi şi mie, suntem normali la cap? Noi suntem primul stat din lume care a trecut prin recesiune fără să ne dăm seama? Noi am fost în recesiune acum 2 ani şi nu ne-am dat seama”, a declarat Marcel Ciolacu.

„Șmecherie contabilicească”

Fostul premier acuză o ”şmecherie contabilicească” pentru scăderea deficitului de către Guvernul Bolojan: ”Dar cum au scăzut deficitul? Dacă nu făceau acea şmecherie contabilicească, granturile le treceau în loc de împrumuturi, domnul Bolojan avea deficitul pe care l-am avut eu, cu toate măsurile”.

România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce şi în trimestrul 3 din 2025 PIB-ul a scăzut faţă de trimestrul 2 cu 0,2%, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS).

Ce spune Bolojan despre recesiunea tehnică

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că recesiunea tehnică anunţată vineri de către specialişti era inevitabilă şi anticipată, întrucât România a început trecerea de la ”un model bazat pe deficit şi consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiţii, productivitate, export şi disciplină bugetară”.

Acesta susţinea că, pentru a înţelege corect situaţia economică actuală a României, este important ca anii 2024 şi 2025 să fie priviţi ca parte a aceluiaşi process.

În 2024, România a avut un deficit bugetar ridicat, de aproape 8–9% din PIB, un deficit extern semnificativ, de 8,2% din PIB şi o creştere economică reală modestă, sub 1%.

”În mod normal, un asemenea stimul fiscal ar fi trebuit să genereze o creştere mult mai puternică. Acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, în prima parte a anului 2024 a fost, potrivit INS, recesiune tehnică, cu scăderi de -0,4% în primele două trimestre ale anului. De ce? Pentru că o parte importantă a banilor cheltuiţi în 2024 a fost orientată către consum curent, cheltuieli rigide şi compensarea unor presiuni sociale şi inflaţioniste, nu către dezvoltarea reală a economiei. Iar consumul puternic a venit din tot mai multe importuri. Inflaţia ridicată a absorbit o parte importantă din acest impuls fiscal puternic”, explică premierul.

Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu a acuzat că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost modificate, pentru a transforma creşterea economică în recesiune, susţinând că măsura ar avea scopul de a estompa ”dezastrul economic” din mandatul premierului Ilie Bolojan.

Ulterior, Marcel Ciolacu a afirmat că datele publicate de Eurostat contrazic ”propaganda lui Bolojan” şi arata că economia României a intrat în declin în trimestrul al IV-lea din 2025.