Ce spun doi foști premieri după intrarea României în recesiune tehnică. Ciolacu: ”Au coafat datele”. Cîțu: ”Politici proaste”

Doi foști premieri ai României, Florin Cîțu (PNL) și Marcel Ciolacu (PSD), se declară revoltați de faptul că România a intrat în recesiune tehnică, potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Statistică.
În timp ce liberalul Cîțu afirmă că ”ăsta e rezultatul guvernărilor cu măsuri socialiste, începute în 2022”, când premier era un alt liberal, Nicolae Ciucă, fostul premier Ciolacu susține că ”este efectul marilor reforme ale lui Bolojan”, un alt liberal, în prezent președinte al PNL.
Marcel Ciolacu, fost președinte al PSD și fost premier al României între anii 2023 și 2025, afirmă că noile date ale INS au fost ”coafate”, ”transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan”.
”Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan! Acestea este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier, după ce scăderea economiei din ultimul trimestru, de aproape 2%, este de patru ori mai mare decât așteptările tuturor analiștilor. Dacă ieri, marii influenceri economici de dreapta susțineau că se așteaptă la o mică corecție, azi veți vedea titluri de genul ”pentru actuala scădere a economiei nu e de vină Bolojan, ci tot Ciolacu‟!
Sunt convins, însă, că românii nu mai pot fi prostiți cu cifre. Ei văd prețurile din magazine, văd cum veniturile nu mai pot ține pasul cu costul vieții, văd cum tot mai multe firme trag obloanele și cum în spitale și școli se înmulțesc situațiile de criză.
Ipocrizia absolută este că Bolojan se laudă cu creșterea economică de 0.6% pe 2025, deși nu are vreun merit. Totul are la bază numai avansul din primele două trimestre din an – când el doar făcea figurație la Cotroceni. Următoarele două trimestre i se datorează exclusiv, iar acestea sunt echivalente cu recesiunea.
Acestea este efectul marilor reforme ale lui Bolojan – tăiem tot, nu contează viețile oamenilor! De fapt, acesta este modelul Bolojan nu de acum, ci din ultimul deceniu. Pentru cine vrea să vadă adevărul, am atașat un clip cu atitudinea lui Bolojan, din 2018, pe când era baronul absolut din Oradea și îi trata pe medicii de acolo ca pe niște sclavi.
Acum, singura diferență este că aplică același model, „fără excepții‟, pentru toți românii, evitându-i cu grijă doar pe cei foarte bogați și multinaționalele. În cazul lor, premierul găsește mereu resurse nelimitate de empatie.” - a transmis Ciolacu pe Facebook.
Cu toate acestea, trebuie precizat faptul că, la începutul lunii ianuarie a anului 2025, când Marcel Ciolacu era premier al acestei țări, România era din nou fruntașă în Europa la deficitul guvernamental, în condițiile în care în UE deficitul era 2,9%, iar în țara noastră 8,6%.
De altfel, inclusiv fostul președinte al României, Traian Băsescu, a afirmat că ”domnii Nicu şi Marcel trebuie să răspundă în faţa legii”, pentru felul în care Guvernele conduse de ei au gestionat bugetul de stat.
Fostul președinte a acuzat încălcări grave ale legii și a cerut răspunderea penală a acestora, avertizând că „poporul plătește” pentru aceste abuzuri.
De asemenea, într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro, Băsescu a declarat că Ciolacu ”și-a trădat țara”, deoarece ar fi mutat bani din bugetul de stat în fondul aflat la dispoziția Guvernului, ”încercând să cumpere voturi” pentru alegerile prezidențiale, pe care ... Ciolacu le-a pierdut.
De asemenea, potrivit fostului său ministru de Finanțe din acea perioadă, Marcel Boloș, Ciolacu i-a spus ministrului său de Finanțe Marcel Boloș că-l doare ”în organul genital” de deficitul bugetar în creștere, din perioada primului său mandat de premier (iunie 2023 – decembrie 2024)
Cîțu: ”Socialiști de ocazie”
În schimb, Florin Cîțu, fost premier al României în perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021, afirmă că situația economică actuală este ”rezultatul unor politici proaste”, ”cu măsuri socialiste, începute în 2022 și continuate de cele două guverne din 2025” - dând astfel vina pe fostul Guvern PSD-PNL condus de Nicolae Ciucă și, ulterior, de Marcel Ciolacu.
”Recesiune tehnică 2025 (trimestrul 4 scade cu 2%, enorm) si economia creste cu doar 0,6 (nicio surpriză pentru cititorii acestei pagini). Mai puțin decât în 2024. Ăsta e rezultatul guvernărilor cu măsuri socialiste, începute în 2022 și continuate de cele două guverne din 2025.
E momentul să scoatem statul din economie. Este momentul să revenim la o economie guvernată de măsuri liberale. Mai ales că în 2026 deficitul trebuie să scadă cu 16 miliarde lei (în 2025 a scăzut cu 6 miliarde lei).
Dar poate cel mai trist lucru din ultimele 6 luni e altceva: apariția unui nou grup de socialiști de ocazie. Până în vară „urau” taxele mari. Acum le susțin. Și ca să le justifice au înghițit retorica socialistă pe nemestecate: e „normal” să scadă economia, e „normal” să scadă consumul, e „ok” să suferim, „tratamentul e dur dar o să fie bine”.
Nu. Nu e normal. E rezultatul unor politici proaste.
Avem nevoie, mai mult ca oricând, de guvernare cu măsuri liberale: taxe mai mici, reguli simple, stat mai puțin în economie și mai mult spațiu pentru sectorul privat.
P.S.Datele revizuite arată recesiune tehnică și în 2024. Tot guvernare cu măsuri socialiste
P.P.S. 5 trimestre negative in 2024 si 2025”, a transmis Cîțu pe Facebook.
Mai trebuie precizat faptul că, la scurt timp după preluarea mandatului de premier al României, Guvernul Cîțu a luat un împrumut de 4 miliarde de EURO într-o singură lună. Cîțu a dat vina - și atunci - tot pe PSD.
'Au luat bani de la investiţii, ca să plătească salarii şi pensii'', a acuzat la acea vreme Florin Cîțu.
Însă Cîțu știa care era situația economică încă din 2020, când ocupa funcția de ministru de Finanțe și când anunța că deficitul urcă la 9,1% din PIB, cu 5 mld. de lei mai mult față de ultima estimare.
