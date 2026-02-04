El a precizat că instituția a întârziat mai bine de un an citarea sa ca martor, după depunerea unei plângeri penale.

Parlamentarul afirmă că a depus plângerea penală pe 30 decembrie 2024, iar abia recent a aflat că aceasta a intrat în atenția procurorilor.

În acest context, Ungureanu ridică suspiciuni legate de modul în care dosarul este instrumentat sub conducerea procurorului-șef al DNA, Marius Voineag.

„Acum câteva zile, am aflat că plângerea penală pe care am făcut-o pe 30 decembrie 2024 a ajuns cumva în atenția procurorilor. Suspiciunea mea este că domnul Voineag vrea să îl răsplătească pe domnul Ciolacu pentru șefia DNA și cred că vrea să fie albit acest dosar, așa cum au fost albite și dosarul domnului Bodog, și dosarul domnului Tudorache. Cei 1.200 de păgubiți în afacerea de tip mafiot Nordis au nevoie de răspunsuri, ce s-a făcut cu banii lor și dacă nu cumva o parte din ei s-au scurs și în buzunarul domnului Ciolacu și al acelui grup infracțional care a păcălit mulți români și a produs o pagubă de câteva milioane de euro”, a declarat deputatul USR.

Emanuel Ungureanu mai susține că a fost citat ca martor de DNA Suceava, la o adresă greșită, deși, în opinia sa, citarea ar fi trebuit să se facă la structura centrală a DNA, având în vedere calitatea sa de deputat.

„Am fost citat să dau detalii despre ceea ce știe toată țara, că domnul Ciolacu a zburat cu jeturi private de la Nordis fără să justifice, în declarația de avere, aceste zboruri de lux. Întrebarea care se pune este dacă are curaj domnul Voineag să se pună cu cel care l-a numit la șefia DNA, știind faptul că justiția din România este controlată de doamna Lia Savonea și de către PSD. Și ce se întâmplă cu cei 1.200 de oameni țepuiți de Vicol, de Ciolacu și gașca lor?”, a mai declarat deputatul USR.

Anul trecut în luna februarie, au avut loc zeci de percheziții în Romania și în statul Monaco, în ancheta deschisă de procurorii DIICOT în cazul firmei Nordis.

Sume uriașe încasate de gruparea infracțională prin contracte imobiliare

Potrivit datelor din anchetă, în perioada 2019–2024, liderii grupului infracțional organizat ar fi încasat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, sume de bani de la clienți – persoane fizice și juridice – reprezentând avansuri achitate în baza unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, precum și a unor contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente, locuri de parcare și mobilier. Valoarea totală a sumelor încasate depășește 957.000.000 de lei, echivalentul a peste 195 de milioane de euro.