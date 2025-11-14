Marcel Ciolacu, atac la premierul Ilie Bolojan: „A confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României. Totul este blocat”

14-11-2025 | 08:15
marcel ciolacu psd
Inquam Photos / Octav Ganea

Marcel Ciolacu l-a atacat, joi seară, pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că „a confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României” și că vorbește eronat despre „dezastrul” în care s-ar afla România.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit lui Ciolacu, nu deficitul este principala problemă a României, ci deficitul comercial, însă în economie „totul este blocat”. În plus, Ciolacu afirmă că, dacă pe vremea când el conducea Guvernul, motorina ar fi ajuns la 8 lei şi inflaţia la 10%, i s-ar fi dat foc în Piaţa Victoriei.

Ciolacu susține că a fost transformat în „vinovatul de serviciu”

„Marea problemă este că, după ce s-a făcut acest schimb de prim-miniştri, s-a căutat un salvator. S-a căutat un vinovat de serviciu, adică eu. Eu fiind după cinci prim-miniştri PNL, după ce România a avut cele mai mari investiţii din istorie postdecembristă, de 120 de miliarde, după ce, în sfârşit, Moldova are o autostradă funcţională... S-a căutat un salvator care a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”, a declarat Marcel Ciolacu, joi seară, la Antena 3.

Întrebat dacă se referă la premierul Ilie Bolojan, Ciolacu a răspuns: „Exact la dânsul mă refer. Atâta timp cât ieşi continuu la televizor şi spui «dezastru», anunţi dezastrul, atâta timp cât îngheţi, blochezi toate investiţiile (...) Problema României, cea mai gravă, nu este deficitul bugetar. Problema cea mai gravă a României este deficitul comercial. De aceea, din buget trebuie să întorci în sectoarele unde se importă cel mai mult, de exemplu, alimentele. Toate programele şi toate ajutoarele de stat, IMM-urile, totul este blocat, absolut totul, în acest moment, în România”.

Acuzații privind creșterea prețurilor și „confundarea reformei cu concedierile”

Marcel Ciolacu s-a referit şi la faptul că motorina a ajuns la 8 lei, iar inflaţia la 10%, şi a apreciat că, dacă aceste cifre ar fi fost atinse pe vremea când el conducea Guvernul, i s-ar fi dat foc în Piaţa Victoriei.

marcel ciolacu psd
Candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău, validată oficial de PSD. „E acel sentiment 'mă întorc acasă'”

„Confundăm reforma cu concedierile. Despre ce reformă vorbim?”, a mai declarat Ciolacu.

El susţine că „singuri ne-am făcut rău”.

„De ce? Din dorinţa de a arăta cum salvezi tu România – «Uitaţi, domnule, în ce necaz eram şi cum am ieşit». Ne-am afundat: dintr-o criză bugetară, am ajuns în pragul unei crize economice şi al unei crize sociale”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”

Sursa: News.ro

Ştefan Pălărie (USR), ironic la adresa lui Marcel Ciolacu:
Ştefan Pălărie (USR), ironic la adresa lui Marcel Ciolacu: "Este foarte stresat" de campania electorală pentru Buzău

Recentele afirmaţii ale fostului lider al PSD Marcel Ciolacu potrivit cărora USR ar trebui să iasă de la guvernare ţin mai degrabă de campania electorală, este de părere liderul senatorilor Uniunii Salvaţi România, Ştefan Pălărie.

Candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău, validată oficial de PSD. „E acel sentiment 'mă întorc acasă'”
Candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău, validată oficial de PSD. „E acel sentiment 'mă întorc acasă'”

Consiliul Politic Naţional al PSD a validat, marţi, candidatura lui Daniel Băluţă pentru Primăria Capitalei şi pe cea a lui Marcel Ciolacu pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a anunţat preşedintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu, atac la Bolojan: ”Avem o mare problemă acum la Guvern. Dacă nu se oprește, criză socială”
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu, atac la Bolojan: ”Avem o mare problemă acum la Guvern. Dacă nu se oprește, criză socială”

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu este de părere că ”marea problemă” a Guvernului României în acest moment este ”un deficit de empatie” şi avertizează că dacă Executivul nu se opreşte, atunci se va ajunge la ”o criză socială”.

Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”

O fetiță de doar 2 ani și-a pierdut viața, joi seară, la o clinică dentară din centrul Capitalei, în urma unei intervenții stomatologice care s-a făcut sub anestezie generală.

Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”
Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”

Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din modul în care ne încălzim sau iluminăm casele.

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

După discuțiile de la Cotroceni, negocierile pentru pensiile magistraților sunt tot în impas. Judecătorii și procurorii au cerut ca pensiile de serviciu să fie aproape egale cu ultimul venit net, nu de cel mult 70% din acesta, cum propune coaliția.

