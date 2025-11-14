Marcel Ciolacu, atac la premierul Ilie Bolojan: „A confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României. Totul este blocat”

Marcel Ciolacu l-a atacat, joi seară, pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că „a confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României” și că vorbește eronat despre „dezastrul” în care s-ar afla România.

Potrivit lui Ciolacu, nu deficitul este principala problemă a României, ci deficitul comercial, însă în economie „totul este blocat”. În plus, Ciolacu afirmă că, dacă pe vremea când el conducea Guvernul, motorina ar fi ajuns la 8 lei şi inflaţia la 10%, i s-ar fi dat foc în Piaţa Victoriei.

Ciolacu susține că a fost transformat în „vinovatul de serviciu”

„Marea problemă este că, după ce s-a făcut acest schimb de prim-miniştri, s-a căutat un salvator. S-a căutat un vinovat de serviciu, adică eu. Eu fiind după cinci prim-miniştri PNL, după ce România a avut cele mai mari investiţii din istorie postdecembristă, de 120 de miliarde, după ce, în sfârşit, Moldova are o autostradă funcţională... S-a căutat un salvator care a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”, a declarat Marcel Ciolacu, joi seară, la Antena 3.

Întrebat dacă se referă la premierul Ilie Bolojan, Ciolacu a răspuns: „Exact la dânsul mă refer. Atâta timp cât ieşi continuu la televizor şi spui «dezastru», anunţi dezastrul, atâta timp cât îngheţi, blochezi toate investiţiile (...) Problema României, cea mai gravă, nu este deficitul bugetar. Problema cea mai gravă a României este deficitul comercial. De aceea, din buget trebuie să întorci în sectoarele unde se importă cel mai mult, de exemplu, alimentele. Toate programele şi toate ajutoarele de stat, IMM-urile, totul este blocat, absolut totul, în acest moment, în România”.

Acuzații privind creșterea prețurilor și „confundarea reformei cu concedierile”

Marcel Ciolacu s-a referit şi la faptul că motorina a ajuns la 8 lei, iar inflaţia la 10%, şi a apreciat că, dacă aceste cifre ar fi fost atinse pe vremea când el conducea Guvernul, i s-ar fi dat foc în Piaţa Victoriei.

„Confundăm reforma cu concedierile. Despre ce reformă vorbim?”, a mai declarat Ciolacu.

El susţine că „singuri ne-am făcut rău”.

„De ce? Din dorinţa de a arăta cum salvezi tu România – «Uitaţi, domnule, în ce necaz eram şi cum am ieşit». Ne-am afundat: dintr-o criză bugetară, am ajuns în pragul unei crize economice şi al unei crize sociale”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

