Candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău, validată de oficial de PSD. „E acel sentiment 'mă întorc acasă'”

Consiliul Politic Naţional al PSD a validat, marţi, candidatura lui Daniel Băluţă pentru Primăria Capitalei şi pe cea a lui Marcel Ciolacu pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a anunţat preşedintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

„Am avut şedinţa Consiliului Politic Naţional, forul statutar care validează candidaturile Partidului Social Democrat atât la funcţiile de preşedinte de Consiliu judeţean, cât şi la funcţia de primar al municipiilor reşedinţă de judeţ sau primar al municipiului Bucureşti. Am supus atenţiei colegilor din CPN, în primul rând, propunerea care a venit din partea Organizaţiei de Bucureşti ca Daniel Băluţă să fie candidatul PSD la Primăria Municipiului Bucureşti, în unanimitate, colegii din CPN au validat această propunere. De asemenea, colegii din CPN au validat propunerea, ca urmare a deciziei doamnei Gabriela Firea pe care o ştiţi, ca Daniel să preia interimar şi conducerea PSD Bucureşti. De asemenea, acest lucru a fost validat în unanimitate. Am supus atenţiei validarea candidaturii domnului Marcel Ciolacu pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. A fost validată şi această propunere", a informat Grindeanu, la sediul central al PSD.

PSD va avea candidaţi şi în celelalte 12 localităţi în care se organizează alegeri pe 7 decembrie, a precizat liderul social-democrat.

Marcel Ciolacu a fost desemnat, sâmbătă, candidatul PSD la preşedinţia CJ Buzău, în cadrul Conferinţei Judeţene Extraordinare a PSD Buzău. La eveniment a fost prezent şi preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Am ţinut neapărat să vin azi la Buzău, din respect pentru organizaţia PSD Buzău probabil una din cele mai performante organizaţii din ţară şi din respect pentru Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu, votat azi candidat la Consiliul Judeţean, cred că face un pas important pentru ceea, de fapt el, şi asta vă spun eu, ca prieten al lui, dincolo de politică, ceea ce, de fapt, el a avut tot timpul în inimă şi în suflet: judeţul dumneavoastră”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

El consideră că Marcel Ciolacu este cel mai bine pregătit om pe care îl are Buzăul pentru această funcţie.

Ciolacu: „Mă onorează candidatura la Buzău și e acel sentiment ”mă întorc acasă””

„Marcel Ciolacu este cel mai pregătit om pe care Buzăul îl are în acest moment pentru a ocupa această funcţie. Marcel Ciolacu este cel care poate să facă foarte multe lucruri pozitive pentru judeţul Buzău, având experienţa necesară, având conexiunile necesare, ştiind ce trebuie să faci ca să faci lucrurile să se mişte”, a transmis Grindeanu.

El a precizat că Ciolacu va avea tot sprijinul organizaţiei naţionale a PSD.

În aceeaşi conferinţă de presă, Marcel Ciolacu a declarat că această candidatură nu este un pas înapoi.

„Mă onorează candidatura la Buzău şi e acel sentiment mă întorc acasă. Sper că în perioada următoare să-i conving şi pe buzoieni că merit acest loc. Am spus şi în conferinţă şi o să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi, dimpotrivă. E un pas pe care îl fac din suflet, e un pas pe care îl fac cu bună ştiinţă, cu bună credinţă şi nu este sub nicio formă un pas înapoi. Dimpotrivă. Vreau să fac acest lucru cu toată experienţa pe care o am, astfel încât odată cu autostrada pe care am făcut-o împreună, Sorin, să dezvoltăm mai departe judeţul Buzău”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













