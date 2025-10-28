Candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău, validată de oficial de PSD. „E acel sentiment 'mă întorc acasă'”

28-10-2025 | 15:04
Consiliul Politic Naţional al PSD a validat, marţi, candidatura lui Daniel Băluţă pentru Primăria Capitalei şi pe cea a lui Marcel Ciolacu pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a anunţat preşedintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

„Am avut şedinţa Consiliului Politic Naţional, forul statutar care validează candidaturile Partidului Social Democrat atât la funcţiile de preşedinte de Consiliu judeţean, cât şi la funcţia de primar al municipiilor reşedinţă de judeţ sau primar al municipiului Bucureşti. Am supus atenţiei colegilor din CPN, în primul rând, propunerea care a venit din partea Organizaţiei de Bucureşti ca Daniel Băluţă să fie candidatul PSD la Primăria Municipiului Bucureşti, în unanimitate, colegii din CPN au validat această propunere. De asemenea, colegii din CPN au validat propunerea, ca urmare a deciziei doamnei Gabriela Firea pe care o ştiţi, ca Daniel să preia interimar şi conducerea PSD Bucureşti. De asemenea, acest lucru a fost validat în unanimitate. Am supus atenţiei validarea candidaturii domnului Marcel Ciolacu pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. A fost validată şi această propunere", a informat Grindeanu, la sediul central al PSD.

PSD va avea candidaţi şi în celelalte 12 localităţi în care se organizează alegeri pe 7 decembrie, a precizat liderul social-democrat.

Marcel Ciolacu a fost desemnat, sâmbătă, candidatul PSD la preşedinţia CJ Buzău, în cadrul Conferinţei Judeţene Extraordinare a PSD Buzău. La eveniment a fost prezent şi preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Am ţinut neapărat să vin azi la Buzău, din respect pentru organizaţia PSD Buzău probabil una din cele mai performante organizaţii din ţară şi din respect pentru Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu, votat azi candidat la Consiliul Judeţean, cred că face un pas important pentru ceea, de fapt el, şi asta vă spun eu, ca prieten al lui, dincolo de politică, ceea ce, de fapt, el a avut tot timpul în inimă şi în suflet: judeţul dumneavoastră”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

marcel ciolacu
De la Președinția României, la șefia Buzăului. Marcel Ciolacu explică de ce nu e asta un pas înapoi

El consideră că Marcel Ciolacu este cel mai bine pregătit om pe care îl are Buzăul pentru această funcţie.

Ciolacu: „Mă onorează candidatura la Buzău și e acel sentiment ”mă întorc acasă””

„Marcel Ciolacu este cel mai pregătit om pe care Buzăul îl are în acest moment pentru a ocupa această funcţie. Marcel Ciolacu este cel care poate să facă foarte multe lucruri pozitive pentru judeţul Buzău, având experienţa necesară, având conexiunile necesare, ştiind ce trebuie să faci ca să faci lucrurile să se mişte”, a transmis Grindeanu.

El a precizat că Ciolacu va avea tot sprijinul organizaţiei naţionale a PSD.

În aceeaşi conferinţă de presă, Marcel Ciolacu a declarat că această candidatură nu este un pas înapoi.

„Mă onorează candidatura la Buzău şi e acel sentiment mă întorc acasă. Sper că în perioada următoare să-i conving şi pe buzoieni că merit acest loc. Am spus şi în conferinţă şi o să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi, dimpotrivă. E un pas pe care îl fac din suflet, e un pas pe care îl fac cu bună ştiinţă, cu bună credinţă şi nu este sub nicio formă un pas înapoi. Dimpotrivă. Vreau să fac acest lucru cu toată experienţa pe care o am, astfel încât odată cu autostrada pe care am făcut-o împreună, Sorin, să dezvoltăm mai departe judeţul Buzău”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 28-10-2025 15:04

NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu, atac la Bolojan: ”Avem o mare problemă acum la Guvern. Dacă nu se oprește, criză socială”
Stiri Politice
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu, atac la Bolojan: ”Avem o mare problemă acum la Guvern. Dacă nu se oprește, criză socială”

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu este de părere că ”marea problemă” a Guvernului României în acest moment este ”un deficit de empatie” şi avertizează că dacă Executivul nu se opreşte, atunci se va ajunge la ”o criză socială”.

De la Președinția României, la șefia Buzăului. Marcel Ciolacu explică de ce nu e asta un pas înapoi
Stiri Politice
De la Președinția României, la șefia Buzăului. Marcel Ciolacu explică de ce nu e asta un pas înapoi

Marcel Ciolacu a fost desemnat oficial candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Buzău. Fostul premier și candidat la Președinția României a declarat că prin această candidatură nu face un pas înapoi, ci dimpotrivă.

Ludovic Orban: Alegerile nu ar fi fost anulate anul trecut dacă Marcel Ciolacu ar fi ajuns în turul doi
Stiri Politice
Ludovic Orban: Alegerile nu ar fi fost anulate anul trecut dacă Marcel Ciolacu ar fi ajuns în turul doi

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susține că alegerile de anul trecut au fost anulate deoarece în turul final nu exista niciun candidat din partidele aflate la guvernare, partidele sistem care dețineau toată puterea la acel moment.

ANCOM taie 160 de posturi și 30% din salarii. Leafă mărită de 4 ori pentru fostul președinte Grindeanu | DOCUMENT
Stiri Politice
ANCOM taie 160 de posturi și 30% din salarii. Leafă mărită de 4 ori pentru fostul președinte Grindeanu | DOCUMENT

ANCOM renunță la 160 de posturi din cele 736 existente și va reduce cu 30% salariile șefilor, potrivit documentului prezentat marți în Parlament, în cadrul Pachetului 2 de reforme al Guvernului Bolojan.

Reorganizare drastică la ANRE: 66 de posturi desființate și salarii micșorate cu 30%. Șeful instituției, recompensat regește
Stiri Politice
Reorganizare drastică la ANRE: 66 de posturi desființate și salarii micșorate cu 30%. Șeful instituției, recompensat regește

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) va intra într-o etapă amplă de reorganizare, în contextul unui pachet legislativ ce vizează mai multe autorităţi administrative autonome din România.

Primele imagini cu ucrainenii racolați de Moscova care plănuiau un sabotaj cu colete explozive în București
Stiri actuale
Primele imagini cu ucrainenii racolați de Moscova care plănuiau un sabotaj cu colete explozive în București

Ucrainenii arestați la București pentru că ar fi pus la cale un sabotaj în Capitală la îndemnul serviciilor secrete rusești au apărut marți pentru prima oară în public.

