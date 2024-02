Cine este vinovat pentru situația privind Roșia Montană. Fostul premier Dacian Cioloș și PSD se acuză reciproc

În acest caz privind situația de la Roșia Montană, instanța internațională urmează să pronunțe o decizie în perioada următoare, însă Ciolo și social-democrații prevăd deja că rezultatul va fi unul păgubos pentru România.

Astfel, în urmă cu câteva zile, PSD a transmis un comunicat de presă în care susține că fostul premier Dacian Cioloș este ”principalul vinovat”, deoarece atunci când a aprobat depunerea cererii de includere în patrimoniul universal UNESCO a perimetrului de la Roșia Montană, ”Dacian Cioloș a știut că va afecta interesele României în litigiul deja deschis cu deținătorul dreptului de exploatare”.

În replică, Cioloș a transmis și el un comunicat în care afirmă că “Ponta apare de 161 de ori în cererea inițială de despăgubiri a Gabriel Resources, iar al meu nici măcar odată”.

Cioloș afirmă că, de fapt, fostul Guvern PSD condus de Victor Ponta a fost cel care a inițiat un proiect de lege care a dat undă verde exploatării de la Roșia Montană.

“În cazul prejudiciilor cerute de Gabriel Resources pentru afacerea Roșia Montană, Marcel Ciolacu și PSD au o poziție contrară României, a avocaților plătiți de guvern să ne apere interesele și a documentelor publice de la tribunalul de arbitraj.

Au ales să dea vina pentru eventualele despăgubiri pe includerea peisajului cultural minier în UNESCO deși chiar compania minieră a recunoscut, în documentele de la tribunalul de arbitraj, că acest lucru nu afectează cuantumul daunelor solicitate statului român.

Demersurile pentru includerea în patrimoniul UNESCO „nu schimbă pretențiile lui Gabriel în această arbitrare, care rămân așa cum au fost expuse în pledoariile anterioare ale reclamanților”. [”That development does not alter Gabriel’s claims in this arbitration, which remain as set forth in Claimants’ earlier pleadings”], se arată în cererile avocaților RMGC.

Ciolacu și PSD au luat în brațe teza că eventualele prejudicii ar fi din cauza guvernului tehnocrat și a includerii peisajului cultural minier în UNESCO deși numele Ponta apare de 161 de ori în cererea inițială de despăgubiri a Gabriel Resources iar al meu nici măcar odată.

Mă interesează prea puțin că Ciolacu și PSD se vor scufunda împreună cu Ponta care trebuie să plătească pentru prejudicii. Ce mă interesează este să nu ascundă motivarea tribunalului pentru ca oamenii să aibă ocazia să judece singuri din cauza cui s-a ajuns aici", spune Dacian Cioloș, conform sursei citate.

Fostul premier al României a creat și o pagina specială pe blogul său, în care prezintă o cronologie a evenimentelor privind Roșia Montană.

PSD: ”Cioloș a știut foarte bine că prin acea decizie a încălcat un angajament asumat de statul român”

Partidul Social Democrat susține că ”Cioloș a știut foarte bine că prin acea decizie” - prin care a aprobat cererea României de includere a zonei Roșia Montană în patrimoniul universal UNESCO - ”a încălcat un angajament asumat de statul român și că toți contribuabilii din România ar putea fi obligați să plătească daune uriașe, cu un impact negativ uriaș asupra economiei naționale”.

”Sub acest aspect, Dacian Cioloș se face vinovat de subminarea economiei naționale și se descalifică definitiv pentru orice funcție de demnitate publică. Cioloș nu mai poate cere votul cetățenilor pe care i-ar putea condamna, prin deciziile sale, la plata unor prejudicii uriașe!

La fel de vinovat este și premierul Orban care a dispus reluarea procedurii de înscriere în Patrimoniul UNESCO, după ce Guvernul PSD solicitase întreruperea procedurii până la soluționarea litigiului.

De asemenea, o mare parte din răspundere revine USR care s-a lansat în politică pe acest subiect, iar ulterior, prin miniștrii săi din Guvernul Cîțu, s-a opus cu vehemență retragerii dosarului de la UNESCO, deși ministrul Finanțelor de atunci a atras atenția că România riscă să plătească daune uriașe cuprinse între 0,5 și 3,5 miliarde de dolari.

(...) PSD subliniază că nu pune în discuție nici oportunitatea și nici impactul de mediu pe care le-ar presupune exploatarea de la Roșia Montană. Problema în cauză este că statul român, prin guvernele de dreapta, care au acordat dreptul de exploatare, a făcut un angajament, pe care Cioloș, Orban și USR l-au încălcat cu bună știință, zădărnicind orice posibilitate de a rezolva litigiul pe cale amiabilă” - mai susține PSD despre scandalul privind Roșia Montană.

