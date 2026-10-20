Cine este Marian Neacșu. Noul viceprim-ministru şi ministru de interne în Guvernul Niculescu a fost economist la IAS Slobozia

El a fost economist la IAS Slobozia (1987-1988), director al S.C. CERES S.A. Slobozia (1990-1993) şi al S.C. MORARITUL S.A. (1997-2004), EUROPRO INVEST SRL (2006-2008), S.C. ESSTRELLA SRL (2004-2008).

Potrivit Agerpres, care citează site-ul Camerei Deputaților, Marian Neacşu are 62 de ani și este licenţiat în economie. De profesie expert contabil, el deţine un master în domeniul "Studii de Securitate şi Apărare", obţinut la Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" în 2014, precum şi un doctorat în ştiinţe economice, la Universitatea Valahia, Târgovişte, în 2017.

De asemenea, în Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a fost: expert (2017-2019), vicepreşedinte (2019-2020), membru în Comitetul de Reglementare (2020-2021).

În administraţia locală, Marian Neacșu a deţinut funcţii în Consiliul Judeţean Ialomiţa: preşedinte al Comisiei Agricultură-Servicii (1992-1996), preşedinte al Comisiei Buget-Finanţe (1996-2000), consilier (1992-2008), secretar (2000-2004) şi apoi membru (2004-2008) al Comisiei Buget-Finanţe. De asemenea, a fost consilier în Consiliul municipal Slobozia (2008).

A debutat în politică în Partidul Democrat Agrar din România în 1991

Neacșu a fost vicepreşedinte al filialei Ialomiţa a Partidului Democrat Agrar din România-PDAR (1991-2001), prim-vicepreşedinte PDSR Ialomiţa (1998-2001), membru în Biroul Permanent PSD Ialomiţa (2005-2008), preşedinte al PSD Ialomiţa şi secretar general al PSD (oct. 2015 - nov. 2018).

În Parlamentul României, a fost ales deputat de Ialomiţa pe listele Alianţei Politice Partidul Social Democrat - Partidul Conservator (2008), reales (2012) pe listele PSD, fiind: vicelider (apr. 2010 - sept. 2012), apoi lider (mai 2012 - febr. 2016) al Grupului parlamentar al PSD; vicepreşedinte al Comisiei pentru politică economică (sept.2014 - dec. 2016), vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor (oct. 2014 - febr. 2015), chestor (febr. - dec. 2016).

Consilierul lui Grindeanu încă din 2017, apoi a ”fugit” în partidul lui Ponta

În 2017, a fost numit în funcţia de consilier onorific pentru relaţia cu Parlamentul al premierului Sorin Grindeanu. În martie 2018, a fost ales secretar general al PSD, în cadrul Congresului extraordinar al formaţiunii.

În februarie 2019, a părăsit PSD şi a fost numit, de Victor Ponta, coordonator al campaniei electorale a Pro România pentru alegerile europarlamentare. După doar un an, Neacșu a revenit în PSD, în noiembrie 2020.

În decembrie 2021, Marian Neacşu a fost numit în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciucă, înlocuindu-l pe Tiberiu Horaţiu Gorun, eliberat, la cerere.

A mai fost viceprim-ministru în Guvernul Ciolacu

La 15 iunie 2023, Marian Neacşu a depus jurământul de viceprim-ministru în Guvernul Marcel Ciolacu. A rămas viceprim-ministru în cel de-al doilea guvern al liderului social-democrat, format la 23 decembrie 2024, apoi în cabinetul lui Ilie Bolojan, format la 23 iunie 2025.

La 14 iulie 2023, a fost desemnat interimar la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin decret prezidenţial, în urma demisiei lui Marius Budăi, calitate pe care a deţinut-o până la 19 iulie 2023.

Marian Neacşu a obţinut un nou mandat de deputat în urma alegerilor parlamentare din 2024, fiind ales pe listele PSD, în circumscripţia electorală nr.42 Bucureşti.

La 23 aprilie 2026, s-a retras din Cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan, după un referendum intern în care PSD a votat retragerea sprijinului premierului PNL Ilie Bolojan.

În iunie 2026 a fost propus pentru funcţia de vicepremier, ministru al Afacerilor Interne (PSD) în Guvernul lui Adrian Veştea, care nu a primit votul de învestitură.