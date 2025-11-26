Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”

Stiri Politice
26-11-2025 | 16:51
Nicuşor Dan, Parlament
Inquam Photos / Octav Ganea

Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. Reprezentanții POT au votat ”împotrivă”, SOS a ieșit din sală, iar AUR  a votat ”pentru”. 

autor
Claudia Alionescu

În cadrul dezbaterilor acestei strategii, preşedintele POT, Ana Maria Gavrilă, a anunţat că parlamentarii partidului pe care îl conduce vor vota împotrivă.

Deputatul UDMR Ödön Szabó consideră această strategie este ”ceva de genul unui pom de Crăciun foarte bine ambalat” deoarece abordează foarte multe teme.

Deputatul PSD Mihai Fifor susţine că această strategie identifică riscurile, vulnerabilităţile, dar prezintă şi oportunităţile care pot transforma România într-un stat mai sigur.

Senatorul Nicoleta Pauliuc a afirmat că această strategie trebuie pusă în mişcare prin politici publice, bugete şi termene clare, explicate oamenilor.

Citește și
CSAT, 24 noiembrie
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT

Ana Maria Gavrilă a susţinut în discursul său că strategia face o confuzie între securitatea naţională şi apărarea ţării.

”Acest document este o scriere care face confuzia între securitatea naţională şi apărarea ţării. Scrierea prezintă manipularea informaţională ca pe o ameninţare de parcă Nicuşor Dan a descoperit la Cotroceni apa caldă. Încercări de influenţare a oamenilor există de când este lumea. Eminescu, Titulescu, Iorga vorbeau despre propaganda străină, dar statul foloseşte pretextul manipulării informaţionale ca să cenzureze cetăţenii, să le blocheze conturile, să le şteargă conturile de pe social media şi să-i hărţuiască pentru opţiunile lor politice”, a declarat Gavrilă, care a adăugat că POT va vota împotrivă.

Deputatul UDMR Ödön Szabó a asemănat strategia naţională de apărare cu un pom de Crăciun.

”Strategia abordează foarte multe teme, începând de la educaţie, cultură, tehnologie, demografie, pare în această perioadă ceva de genul unui pom de Crăciun foarte bine ambalat, dar eu cred că trebuie să avem nişte direcţii foarte stricte, clare, în această perioadă pe care vom încerca să le impunem în politicile publice şi nu trebuie ca să derivăm de la acestea.

O să susţinem toate iniţiativele care vin să întărească independenţa justiţiei, iar ceea ce se spune în această strategie sper să nu ne întoarcem în timp şi să vedem din nou că justiţia este câmp tactic pentru serviciile secrete sau este folosită ca şi armă politică”, a afirmat deputatul UDMR, care a precizat că strategia va fi votată de parlamentarii Uniunii Democrate a Maghiarilor din România.

Deputatul PSD Mihai Fifor a remarcat că acest document nu se ascunde în spatele formulelor diplomatice.

”Identifică limpede riscurile, vulnerabilităţile şi provocările, dar evidenţiază totodată şi oportunităţile care pot transforma România într-un stat mai sigur mai respectat şi mai prosper. Conceptul central, independenţa solidară, defineşte perfect poziţia noastră de astăzi. După două decenii ca membri ai NATO şi ai Uniunii Europene, România este o ţară matură, sigură de propriile capacităţi. Strategia fixează un adevăr pe care îl susţinem fără ezitare: independenţa nu înseamnă izolare, ci forţa de a acţiona împreună cu aliaţii, menţinând în acelaşi timp capacitatea de a ne apăra singuri interesele naţionale”, a declarat Mihai Fifor.

Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc, consideră că strategia trebuie să fie, înainte de toate, un contract între aleşi şi cetăţeni.

”Românii nu trăiesc în limbaj de «capabilităţi» şi «rezilienţă», ci în limbajul locurilor de muncă, al siguranţei, al serviciilor publice care funcţionează, al facturilor suportabile şi al încrederii că statul îi protejează când le este greu. De aceea, după ce o adoptăm, această strategie trebuie pusă în mişcare prin politici publice, bugete şi termene clare, explicate oamenilor. Ca prim-vicepreşedinte şi senator PNL, spun apăsat: Partidul Naţional Liberal este principalul furnizor de astfel de politici”, a afirmat Nicoleta Pauliuc.
 

Incendiu puternic la un complex de blocuri turn din Hong Kong. Cel puțin patru oameni au murit, iar trei sunt răniți

Sursa: Agerpres

Etichete: Parlament, voturi, strategia nationala de aparare a tarii,

Dată publicare: 26-11-2025 16:51

Articol recomandat de sport.ro
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Citește și...
Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”
Stiri Politice
Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”

Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat, miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025 - 2030. Este pentru prima dată când fostul primar ajunge în fața celor două Camere în calitate de șef al statului.

Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT
Stiri actuale
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT

CSAT a analizat Strategia Națională de Apărare a Țării, documentul să fie prezentată miercuri în Parlament. Documentul stabilește care sunt principalele priorități de apărare și amenințări la adresa României.

Nicușor Dan și Strategia Națională de Apărare a Țării: Statul nu știe câtă corupție este. Trebuie resurse pentru Servicii
Stiri Politice
Nicușor Dan și Strategia Națională de Apărare a Țării: Statul nu știe câtă corupție este. Trebuie resurse pentru Servicii

Președintele Nicușor Dan a prezentat de la Palatul Cotroceni noua Strategie Națională de Apărare a Țării. Aceasta introduce un nou concept central pentru țara noastră: independența solidară.   

EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția
Interviurile Stirileprotv.ro
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.

Recomandări
Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”
Stiri Politice
Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”

Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat, miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025 - 2030. Este pentru prima dată când fostul primar ajunge în fața celor două Camere în calitate de șef al statului.

Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități
Stiri externe
Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități

Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente. 

Camera Deputaților a adoptat legea care prelungește ordinul provizoriu de protecție pentru victimele violenței domestice
Stiri actuale
Camera Deputaților a adoptat legea care prelungește ordinul provizoriu de protecție pentru victimele violenței domestice

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, pachetul legislativ care modifică Legea 217/2003 și Codul Penal, introducând măsuri esențiale pentru protecția victimelor violenței domestice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Noiembrie 2025

48:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28