Ce răspunde Dominic Fritz când este întrebat despre moțiunea de cenzură „fără progresiști la guvernare”

08-12-2025 | 19:54
Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” a fost citită în plenul reunit al Parlamentului.

autor
Constantin Toma,  Teodora Suciu

Ca să demită Executivul Bolojan, iniţiatorii au nevoie de aproape 80 de voturi de la putere. Așa că, în plen, parlamentarii din opoziție i-au pasat mingea lui Sorin Grindeanu. Șeful PSD nu a prins-o.

În cele peste 20 de minute în care reprezentantul grupului PACE a citit moțiunea, atenția multor parlamentari a fost în altă parte.

Cei din opoziție reproșează Executivului felul în care a gestionat reducerea deficitului bugetar dar și taxele impuse, tăierile din sistemul de sănătate, educație și administrație publică.

Ninel Peia, senator PACE-Întâi România: „Inflația a mărunțit puterea de cumpărare, sănătatea și educația se scufundă în subfinanțare cronică, România nu poate fi o societate în care economia merge înainte, iar oamenii rămân în urmă. Această minge este mingea moțiunii. Domnul lider, pasez mingea PSD-ului. Mingea e la ei.

Ilie Bolojan, vizită în Austria
Problemele din țară îl urmează pe Bolojan și în vizita din Austria. Ce a spus despre moțiunea de cenzură a grupului PACE

Doar ca Sorin Grindeanu nu a prins mingea. Fără sprijin de la parlamentari din coaliție, celor 153 de senatori și deputaţi din opoziţie le lipsesc 79 de voturi.

Sorin Grindeanu declară, în continuare, că social democraţii nu își vor da votul - în ciuda rezultatelor de la locale.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Eu nu cred așa ceva. Cred că coaliția trebuie să meargă mai departe”.

Surse din PSD spun însă, din nou, că nu este exclus ca în viitor partidul să iasă de la guvernare - dar că nu este încă momentul. Nici celelalte partide din coaliție nu își fac griji că inițiativa opoziției ar putea avea succes.

Reporter: Aveți emoții pentru votul de la moțiune?

Dominic Fritz, președintele USR: „Nu”.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: „Rezultatul scorului de la București nu are, în realitate nicio legătură cu această putere.”

Mircea Abrudean, președintele Senatului (PNL): „Deocamdată eu știu că suntem într-o coaliție stabilă, în ciuda rezultatelor care au avantajat sau dezavantajat pe unii sau pe alții la Primăria Capitalei”.

Moțiunea semnată de parlamentari din grupul PACE, AUR și neafiliați va fi dezbătută și supusă votului peste o săptămână.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 08-12-2025 19:53

