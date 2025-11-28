Ce i se pregătise lui Ionuț Moșteanu în interiorul USR înainte de a-și anunța demisia. Doi colegi, gata să îl „dea jos”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia, după controversele privind neregulile din CV-ul său, unde trecuse altă universitate decât cea absolvită.

Premierul a propus ca interimatul să fie asigurat de actualul ministru USR al Economiei, Radu Miruță. Iar în urmă cu puțin timp, președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru numirea acestuia. Moșteanu este al doilea membru al Executivului Bolojan care își dă demisia în cinci luni de la învestire, după vicepremierul Dragoș Anastasiu.

Anunțul demisiei a fost făcut de Ionuț Moșteanu pe Facebook.

„Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”, a anunțat Moșteanu.

Înainte, Moșteanu s-a consultat cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și liderul USR, Dominic Fritz. Niciunul nu i-ar fi cerut explicit să își dea demisia.

Chiar înainte de anunț, Ionuț Moșteanu i-a informat și pe membrii Biroului Politic Național al USR, care așteptau începerea unei ședințe online. În cadrul acesteia, doi colegi de partid ar fi intenționat totuși să ceară un vot prin care să i se retragă sprijinul politic lui Ionuț Moșteanu.

Dominic Fritz, liderul USR, i-a mulțumit ulterior într-o postare online.

Libertatea a dezvăluit că în 2015 în CV-ul lui Moșteanu figura o universitate privată - Athenaeum. Atunci, a devenit consilier la Ministerul Transporturilor și membru în consiliul de administrație TAROM, funcții pentru care la acea vreme erau obligatorii studii superioare și o diplomă de licență.

În CV-ul actual apare însă o altă Universitate, Bioterra - la care si-ar fi luat licența în 2015. Întrebat ce s-a întâmplat, a explicat că în primul CV apăruse dintr-o greșeală de redactare Universitatea Athenaeum. Formatul CV-ului luat de pe internet ar fi fost de vină.

Cei din PSD spun că Moșteanu ar trebui să dea mai multe explicații privind studiile sale.

Alexandru Rafila, purtător de cuvânt PSD: „Era necesară această demisie, în primul rând că ea reflectă un soi de superficialitate continuată a domnului Moșteanu”.

Ionel Bogdan, deputat PNL: „Ne bucură că partenerii din coaliție au luat o decizie rapidă și domnul Moșteanu și USR au dat dovadă de maturitate”.

USR se va consulta cu șeful statului și va propune un nou ministru al Apărării. Și nu sunt puțini cei care sunt vehiculați că ar dori să preia portofoliul.

