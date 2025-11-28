Ce i se pregătise lui Ionuț Moșteanu în interiorul USR înainte de a-și anunța demisia. Doi colegi, gata să îl „dea jos”

28-11-2025 | 19:09
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia, după controversele privind neregulile din CV-ul său, unde trecuse altă universitate decât cea absolvită.

Teodora Suciu

Premierul a propus ca interimatul să fie asigurat de actualul ministru USR al Economiei, Radu Miruță. Iar în urmă cu puțin timp, președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru numirea acestuia. Moșteanu este al doilea membru al Executivului Bolojan care își dă demisia în cinci luni de la învestire, după vicepremierul Dragoș Anastasiu.

Anunțul demisiei a fost făcut de Ionuț Moșteanu pe Facebook.

„Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”, a anunțat Moșteanu.

Înainte, Moșteanu s-a consultat cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și liderul USR, Dominic Fritz. Niciunul nu i-ar fi cerut explicit să își dea demisia.

Ilie Bolojan, Pro TV
Reacția premierului Bolojan: a luat act de demisia lui Moșteanu și a anunțat cine va prelua, tot de la USR, interimatul MApN

Chiar înainte de anunț, Ionuț Moșteanu i-a informat și pe membrii Biroului Politic Național al USR, care așteptau începerea unei ședințe online. În cadrul acesteia, doi colegi de partid ar fi intenționat totuși să ceară un vot prin care să i se retragă sprijinul politic lui Ionuț Moșteanu.

Dominic Fritz, liderul USR, i-a mulțumit ulterior într-o postare online.

Libertatea a dezvăluit că în 2015 în CV-ul lui Moșteanu figura o universitate privată - Athenaeum. Atunci, a devenit consilier la Ministerul Transporturilor și membru în consiliul de administrație TAROM, funcții pentru care la acea vreme erau obligatorii studii superioare și o diplomă de licență.

În CV-ul actual apare însă o altă Universitate, Bioterra - la care si-ar fi luat licența în 2015. Întrebat ce s-a întâmplat, a explicat că în primul CV apăruse dintr-o greșeală de redactare Universitatea Athenaeum. Formatul CV-ului luat de pe internet ar fi fost de vină.

Cei din PSD spun că Moșteanu ar trebui să dea mai multe explicații privind studiile sale.

Alexandru Rafila, purtător de cuvânt PSD: „Era necesară această demisie, în primul rând că ea reflectă un soi de superficialitate continuată a domnului Moșteanu”.

Ionel Bogdan, deputat PNL: „Ne bucură că partenerii din coaliție au luat o decizie rapidă și domnul Moșteanu și USR au dat dovadă de maturitate”.

USR se va consulta cu șeful statului și va propune un nou ministru al Apărării. Și nu sunt puțini cei care sunt vehiculați că ar dori să preia portofoliul.

Mandat „la termen redus". Scurta istorie a lui Ionuț Moșteanu la conducerea MApN: De la drone, la diplome
Mandat „la termen redus”. Scurta istorie a lui Ionuț Moșteanu la conducerea MApN: De la drone, la diplome

Ionuț Moșteanu, acum ministru demisionar, a preluat portofoliul Apărării Naționale în urmă cu cinci luni, după validarea Guvernului Bolojan în Parlament, cu 301 voturi „pentru” și 9 „împotrivă”.

Premierul Ilie Bolojan anunţă vineri că a luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, el precizând că interimatul la Apărare va fi asigurat de Radu Miruţă, ministrul Economiei. 

Președintele USR, Dominic Fritz, îi mulțumește lui Ionuț Moșteanu „pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase”, după demisia acestuia.

Ionuţ Moşteanu a anunţat vineri că îşi depune demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, în urma scandalului studiilor sale.

Marți, 2 decembrie, Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament, pentru legea care mărește vârsta de pensionare a magistraților și le reduce pensiile.

Au apărut noi informații în ancheta privind furtul Coifului de la Coțofenești. Muzeul din Țările de Jos fusese avertizat de asigurator că vitrinele în care au fost expuse obiectele de tezaur furate nu sunt suficient de rezistente.

„30 de ani în 30 de zile” ajunge din ce în ce mai aproape de zilele noastre și de momentele când ne confruntăm cu adevărul.

