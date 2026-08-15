Unsprezece dintre acestea au fost confirmate de laborator. Bilanțul deceselor a rămas la 2, potrivit News.ro.

„În sezonul 2026, în perioada 03.06.2026-12.08.2026, au fost înregistrate 19 cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 11 cazuri confirmate și 8 cazuri probabile. S-au înregistrat 2 decese, la persoane vârstnice, cu comorbidități”, se arată în cel mai recent raport realizat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP.

Cazurile s-au înregistrat la următoarele grupe de vârstă: 15-19 ani (un caz), 20-29 de ani (2), 30-39 de ani (2), 40-49 de ani (un caz), 50-59 de ani (3), 60-69 de ani (3), 70-79 de ani (4), ≥ 80 de ani (3).

Zece dintre bolnavi au fost femei. Treisprezece pacienți sunt din mediul urban.

Șase cazuri au fost înregistrate în București

În funcție de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în județele Argeș (1), Bihor (1), Botoșani (1), Cluj (1), Ialomița (1), Iași (1), Giurgiu (1), Mureș (1), Suceava (2), Harghita (1 - expunere în altă țară, dar cazul atribuit județului de reședință), Satu Mare (1), Vaslui (1) și municipiul București (6).

Specialiștii recomandă ca populația să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să utilizeze substanțe insecticide în locuință/în jurul locuinței, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă (plase de protecție la ferestre), să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei, să îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer.