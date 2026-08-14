"Este clar. Bolojan şi gaşca useristă au dezvoltat o tulburare obsesiv-compulsivă pentru PSD. Aţi spoliat românii, aţi prăbuşit economia şi aţi sufocat firmele. Opriţi-vă! Terminaţi în a mai mesteca lozinci stupide cu PSD dimineaţa, la prânz şi seara. Chiar nu vă pică greu la stomac să vedeţi că datele INS şi Eurostat spun că aveţi două trimestre de cădere economică şi două de stagnare?! Doar în primul semestru din 2026: PIB real -1,6% pe seria ajustată sezonier. PIB -0,8% pe seria brută. V-aţi făcut bugetul pe +1% creştere economică. După şase luni suntem la -0,8%. Îţi lipsesc aproape 40 de miliarde, Ilie! Mai creşti nişte taxe?! Vindem nişte acţiuni la companii strategice?! Mai stingem lumina prin casele românilor, cum facem?!", a scris Grindeanu, vineri, pe Facebook.

El a susţinut că situaţia din energie care generează în această perioadă importuri la preţuri crescute se datorează, în primul rând, PNL.

"Plătim 500 de euro pe MWh la bulgari şi voi încă o ţineţi langa cu PSD?! După ce voi de la PNL aţi avut 90 de luni Ministerul Energiei şi PSD doar 10 luni?! Şi după ce Miruţă 2 cm s-a făcut de toată ocara jucându-se stupid cu stâncile şi barjele pe Dunăre?!", a completat Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, actualii guvernanţi au adus România pe penultimul loc în UE la creştere economică.

"Adevărul este simplu: aţi preluat o ţară cu a doua creştere economică din UE şi aţi dus-o pe penultimul loc. Doar România şi Irlanda au scădere economică din toată Uniunea Europeană. Aţi distrus şi aţi îngropat orice speranţă. E tot ce v-a ieşit de minune....Va fi o binecuvântare pentru ţara noastră când vom scăpa de această pestă haştagistă...iar asta va fi foarte curând!", a mai afirmat Grindeanu.

Premierul interimar Bolojan a transmis, vineri, într-o conferinţă de presă, că actuala criză energetică pe care o traversează România este şi rezultatul lipsei unei strategii coerente în domeniu, care trebuia să fie realizată anii trecuţi.