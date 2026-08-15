„Dacă trebuie să plătiți puțin mai mult pentru benzină, amintiți-vă că o faceți pentru ca o țară foarte malefică să nu poată avea — o țară care, de fapt, este principalul stat sponsor al terorismului din lume — nu vrem ca ei să aibă o armă nucleară. Așa că amintiți-vă acest lucru atunci când trebuie să plătiți puțin mai mult”, a declarat Trump vineri, la un eveniment desfășurat în comitatul Nassau, New York, potrivit News.ro.

El a minimalizat impactul financiar al războiului asupra americanilor, afirmând că decizia sa de a ataca Iranul a fost cea „corectă”.

„Ați ajuns la 4 dolari. Este în regulă. Adică, eu nu... nu... nu-mi voi cere niciodată scuze. Am făcut ceea ce trebuia”, a spus el.

Cu doar câteva ore înainte, Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe aflată la final de mandat, declarase că menținerea unor prețuri scăzute la benzină și garantarea faptului că Iranul nu va deține niciodată o armă nucleară sunt obiective la fel de importante pentru președinte. Declarația pare să indice o schimbare de mesaj față de poziția inițială a administrației, axată în principal pe problema nucleară.

Prețul mediu la nivel național pentru un galon de benzină obișnuită era vineri de 4,07 dolari, potrivit AAA, în creștere de la 3,85 dolari în urmă cu o lună și de la 3,16 dolari în urmă cu un an.

Pe parcursul războiului, Trump a susținut că prețurile mai mari la benzină reprezintă un preț mic de plătit pentru a avea garanția că Iranul nu va avea o armă nucleară. Însă, potrivit unui sondaj CNN recent, 74% dintre americani au declarat că războiul nu a meritat costul reprezentat de pierderile de vieți americane și de povara financiară suportată de guvernul SUA.