Ce a răspuns ministrul Justiţiei (PSD), întrebat dacă dosarele Revoluţiei vor fi ”îngropate” după moartea lui Ion Iliescu

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, membru al Partidului Social Democrat, a fost întrebat sâmbătă, într-o emisiune televizată, ”dacă odată cu Ion Iliescu au fost îngropate şi dosarele Revoluţiei şi Mineriadei”.

”Cu siguranţă nu. Dosarele acestea, care sunt dosare foarte importante, sunt dosare în care se caută un adevăr judiciar pentru o suferinţă istorică, semnificativă, sunt momente importante pentru societatea românească, sunt dosare care trebuie finalizate, adevărul trebuie să fie aflat. Prin decesul domnului Ion Iliescu, verificarea sa penală încetează, este una dintre cauzele de încetarea procesului penal, dispariţia fizică a persoanei, însă cu siguranţă adevărul trebuie căutat şi aflat în continuare. Este într-adevăr o întrebare de ce nu s-a întâmplat mai repede”, a spus ministrul la Prima TV, potrivit News.ro.

De asemenea, întrebat ”în cât timp” am putea avea o sentință, ministrul Justiției s-a ferit să facă o promisiune.

”Asta ministrul Justiţiei n-ar putea să vă răspundă. Ministrul Justiţiei poate să facă ceea ce a şi făcut şi face în continuare: să transmită către organe judiciare aşteptările legitime ale cetăţeanului ca toate cauzele să fie soluţionate cu celeritate. Asta pot să o spun şi o spun cu fermitate, trebuie rezolvate cauzele şi civile, şi penale, justiţia trebuie realizată cu celeritate, dar trebuie să avem în vedere că grăbirea unor cauze, nu vorbesc de cauzele particulare la care ne raportăm, vorbesc de un principiu. Nu poţi grăbi cauzele în afara limitelor pe care celeritatea le stabileşte prin coroborare cu necesitatea de a administra probe, de a asigura drepturi şi libertăţi pentru persoane care sunt cercetate, de a te asigura dincolo de orice fel de dubiu că un lucru este stabilit.”, a mai spus Marinescu.

Dosarul Revoluţiei este încă în faza de anchetă

Dosarul Revoluţiei este încă în faza de anchetă la Parchetul Militar, după ce, în septembrie 2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis restituirea dosarului la Parchet din cauza unor vicii de procedură.

Iar Dosarul Mineriadei, după o aşteptare de 35 de ani, are primul termen de judecată pe 17 octombrie.

Alături de Ion Iliescu, au fost deferiţi Justiţiei pentru infracţiuni împotriva umanităţii fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican-Voiculescu, fostul director SRI Virgil Măgureanu şi Adrian Sârbu, la acea dată consilier al premierului Petre Roman, ulterior patron de televiziune.

Procurorii militari au acuzat regimul Iliescu că a reprimat manifestanţii anticomunişti din Piaţa Universităţii şi a chemat minerii în Capitală. În urma violenţelor, 4 persoane au fost ucise, 1.300 au fost rănite şi alţi 1.200 de oameni au fost reţinuţi ilegal.



