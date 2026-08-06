Ce a răspuns Ilie Bolojan, întrebat dacă va urma exemplul lui Nicușor Dan, referitor la averea ”partenerei de viață”

Stiri Politice
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Ioana fasie ilie bolojan pro tv 3
ProTV

Premierul demis, Ilie Bolojan, a fost întrebat de jurnaliști, joi, la Palatul Victoria, dacă va urma exemplul președintelui Nicușor Dan și va publica declarația de avere a partenerei sale de viață.

autor
Cristian Matei

Președintele liberalilor a evitat să dea un răspuns concret, afirmând doar că va respecta legea ”și în continuare”, așa cum a făcut până acum, de când este ”într-o funcție publică”.

Jurnalist: Veți urma exemplul președintelui Nicușor Dan și veți face publică declarația de avere a partenerei dumneavoastră de viață?

Ilie Bolojan: ”Să știți că, de când sunt într-o funcție publică și de când a apărut legea privind declararea, declarația de interese sau de avere am respectat întotdeauna legea și o voi respecta și în continuare. Vă mulțumesc”.

Partenera sa de viață se numește Ioana Fâșie și este asistent medical principal cu studii superioare, în cadrul serviciului de anatomie patologică de la Spitalul Județean de Urgență Oradea. 

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La sfârșitul lunii decembrie, purtătorul de cuvânt al Guvernului s-a referit la partenera lui Ilie Bolojan folosind cuvântul „soție”, într-o declarație oficială.

„Soția domnului Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena, unde l-a însoțit pe premier”, a spus la acea vreme purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Ulterior, Ilie Bolojan a spus într-o emisiune radio, la Digi FM, că informația nu este adevărată.

Nicușor Dan a publicat declarația de avere a partenerei sale, Mirabela Grădinaru, deși nu era (încă) obligat

Recent, președintele Nicușor Dan a publicat declarația de avere a partenerei sale, Mirabela Grădinaru, ”în spiritul transparenței”, deși nu era obligat să facă acest lucru.

Legea integrității”, care instituie această obligație a fost adoptată în Parlament miercuri, 05 august, și trebuie să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial, pentru a produce efectele legale.

Partidul AUR, condus de George Simion, a introdus un amendament la această lege, referitor la depunerea declaraţiilor de avere de soţii / soţiile, partenerii demnitarilor.

Această prevedere stabilește obligativitatea depunerii de declaraţii de avere şi pentru soţul, soţia sau "persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi" cu preşedintele României, deputaţii, senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului, alţi demnitari.

Ce avere are Mirabela Grădinaru, partenera președintelui. Câți bani a încasat anul trecut

Sursa: StirilePROTV

Etichete: avere, declaratie de avere, ilie bolojan, parteneri,

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