Ce a răspuns Ilie Bolojan, întrebat dacă va urma exemplul lui Nicușor Dan, referitor la averea ”partenerei de viață”

Președintele liberalilor a evitat să dea un răspuns concret, afirmând doar că va respecta legea ”și în continuare”, așa cum a făcut până acum, de când este ”într-o funcție publică”.

Jurnalist: Veți urma exemplul președintelui Nicușor Dan și veți face publică declarația de avere a partenerei dumneavoastră de viață?

Ilie Bolojan: ”Să știți că, de când sunt într-o funcție publică și de când a apărut legea privind declararea, declarația de interese sau de avere am respectat întotdeauna legea și o voi respecta și în continuare. Vă mulțumesc”.

Partenera sa de viață se numește Ioana Fâșie și este asistent medical principal cu studii superioare, în cadrul serviciului de anatomie patologică de la Spitalul Județean de Urgență Oradea.