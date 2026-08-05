Amendamentul a fost depus la noua Lege a integrității, adoptată abia marți de Senat. Nicusor Dan a anunțat că vrea să elimine orice speculație despre bunurile familiei.

Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru a încasat anul trecut un salariu de 158.360 de lei de la Automobile Dacia. Are un teren intravilan de 1.152 de metri pătrați în Moara Vlăsiei, cumpărat în 2021, precum și părți moștenite în 2025 din șapte terenuri și două case din județul Vaslui.

Partenera președintelui are două mașini: un Renault Clio fabricat în 2016 și un Opel Vectra din 1992. Cele două conturi curente declarate, de la ING și Banca Transilvania, aveau sold zero la momentul completării documentului.

În schimb, Mirabela Grădinaru are de recuperat peste 116.000 de lei de la Asociația S.O.S. Orașul, pe care o conduce, și are acțiuni la firma la care lucrează de aproximativ 4.000 de euro. Are și datorii, de aproape 52.000 de lei.

Documentele au fost publicate chiar în ziua votului pentru Legea integrității. Un amendament depus de AUR și susținut de PSD extinde obligația de a-și face publice averile nu doar soții și soțiile demnitarilor ci și partenerii de viață ai acestora.

Amendamentul a stârnit un adevărat scandal în Senat.

Nicolae Vlahu, senator AUR: „Cu amantele nu sunt stabilite relații asemănătoare acelora dintre soți. Relațiile de conviețuire sunt cele care seamănă cu relațiile dintre soți”.

Ștefan Pălărie, senator USR: „Definiți amantă!”.

Nicolae Vlahu, senator AUR: „Amantele le definiți dumneavoastră. Eu mă refer la sintagmele prevăzute de lege. Sintagma prevăzută de lege este cea a concubinajului”.

Ștefan Pălărie, senator USR: „Dacă o persoană obligată prin lege să depună declarație petrece primele șase luni într-o relație conjugală cu o persoană, apoi alte șase luni cu altă persoană, că se mai întâmplă, cine are obligația să depună declarația de avere sau de interese? Este ca la nebuni! Nu poate fi utilizată nici măcar ca armă politică împotriva cuiva. Este o batjocorire la adresa rigorii legii”.

În ciuda disputelor, Senatul a adoptat Legea integrității cu amendamentele PSD și AUR. Demnitarii vor declara în continuare, ce proprietăți, venituri și datorii au. Toate informațiile vor ajunge la Agenția Națională de Integritate. Se vor face publice însă doar valori aproximative, grupate pe intervale, nu sumele exacte.

Un alt amendament îl poate afecta direct pe Dominic Fritz. Până acum, un primar își putea pierde mandatul pentru incompatibilitate, dar nu și pentru conflict de interese. Noua lege pune cele două situații pe același plan.

Regula s-ar aplica și hotărârilor definitive din ultimii trei ani. Cum decizia în cazul lui Fritz a fost pronunțată pe 18 iunie, acesta și-ar putea pierde mandatul la 30 de zile după intrarea legii în vigoare, dacă textul rămâne neschimbat.

Daniel Zamfir, senator PSD: „Atunci când s-a stabilit că ești în conflict de interese și stabilește instanță că trebuie să ți se înceteze mandatul... Pleci acasă!!”.

Proiectul de lege, care este și jalon PNNR, poate fi contestat la Curtea Constituțională.