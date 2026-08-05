Nicușor Dan a publicat declarația de avere a partenerei sale, Mirabela Grădinaru, ”în spiritul transparenței” | DOCUMENTE

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj pe rețeaua X, prin care anunța că, ”în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”, a publicat declarațiile de avere și de interese a partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru .

În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese. Documentele sunt disponibile pe site-ul Administrației Prezidențiale, accesând următoarele link-uri: https://t.co/DqtBfHHA0j …

Declarațiile de avere și de interese ale Primei Doamne pot fi consultate în link-urile prezentate. Documentele pot fi descărcate, de asemenea, la finalul acestui articol.

Decizia președintelui Nicușor Dan vine în contextul în care AUR şi PSD au promovat în Legea aprivind integritatea un amendament referitor la publicarea acestor documente atât de soţii sau soţiile demnitarilor, cât şi de către parteneri, legea aflându-se miercuri în dezbaterea Senatului, care e Cameră decizională.

Averea Primei Doamne

Mirabela Grădinaru deține patru terenuri intravilane, trei terenuri extravilane și o vie. Cu excepția unui teren cumpărat în 2021 în localitatea ilfoveană Moara Vlăsiei, toate celelalte proprietăți ale Primei Doamne sunt în județul Vaslui, în special în satul Zăpodeni, moștenite de la bunici. Suprafața totală a celor opt terenuri este de circa 39.000 metri pătrați.

Mirabela Grădinaru este din 2025 proprietara a doua case - una în orașul Vaslui, moștenită de la tată, alta în satul Zăpodeni, lăsată moștenire de bunicii săi.

Soția președintelui României a declarat două mașini vechi - un Renault Clio din 2016 și un Ople Vectra din 1992, precum și două conturi bancare în care valoarea activelor este însă zero.

Mirabela Grădinaru a precizat în declarația de avere că a împrumutat în nume personal cu suma de 116.563,42 lei Asociația SOS Orașul, un ONG cu sediul în Cluj-Napoca, al cărei președinte este, potrivit declarației de interese depusă, de asemenea, miercuri.

Soția președintelui a mai raportat suma de 4.000 de euro drept venituri în acțiuni Renault ”prin programele de acționariat dedicate angajaților Renault Group”, cu precizarea expresă că va reveni cu detalii.

Prima Doamnă are contractate două împrumuturi, de 1.760,18 lei, respectiv 50.000 lei, ambele de la ING Bank, care trebuie returnate anul acesta.



