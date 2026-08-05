Nicușor Dan a publicat declarația de avere a partenerei sale, Mirabela Grădinaru, ”în spiritul transparenței” | DOCUMENTE

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Imago817990782
IMAGO

Președintele Nicușor Dan a publicat miercuri declarația de avere a partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru. Șeful statului a precizat că face asta ”în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”.

autor
Cristian Anton

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj pe rețeaua X, prin care anunța că, ”în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”, a publicat declarațiile de avere și de interese a partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru.

Declarațiile de avere și de interese ale Primei Doamne pot fi consultate în link-urile prezentate. Documentele pot fi descărcate, de asemenea, la finalul acestui articol.

Declarația de Interese a Mirabelei Grădinaru - august 2026
Declarația de Avere a Mirabelei Grădinaru - august 2026

Decizia președintelui Nicușor Dan vine în contextul în care AUR şi PSD au promovat în Legea aprivind integritatea un amendament referitor la publicarea acestor documente atât de soţii sau soţiile demnitarilor, cât şi de către parteneri, legea aflându-se miercuri în dezbaterea Senatului, care e Cameră decizională.

Averea Primei Doamne

Mirabela Grădinaru deține patru terenuri intravilane, trei terenuri extravilane și o vie. Cu excepția unui teren cumpărat în 2021 în localitatea ilfoveană Moara Vlăsiei, toate celelalte proprietăți ale Primei Doamne sunt în județul Vaslui, în special în satul Zăpodeni, moștenite de la bunici. Suprafața totală a celor opt terenuri este de circa 39.000 metri pătrați.

Mirabela Grădinaru este din 2025 proprietara a doua case - una în orașul Vaslui, moștenită de la tată, alta în satul Zăpodeni, lăsată moștenire de bunicii săi.

Soția președintelui României a declarat două mașini vechi - un Renault Clio din 2016 și un Ople Vectra din 1992, precum și două conturi bancare în care valoarea activelor este însă zero.

Mirabela Grădinaru a precizat în declarația de avere că a împrumutat în nume personal cu suma de 116.563,42 lei Asociația SOS Orașul, un ONG cu sediul în Cluj-Napoca, al cărei președinte este, potrivit declarației de interese depusă, de asemenea, miercuri.

Soția președintelui a mai raportat suma de 4.000 de euro drept venituri în acțiuni Renault ”prin programele de acționariat dedicate angajaților Renault Group”, cu precizarea expresă că va reveni cu detalii.

Prima Doamnă are contractate două împrumuturi, de 1.760,18 lei, respectiv 50.000 lei, ambele de la ING Bank, care trebuie returnate anul acesta.


Sursa: StirilePROTV

Etichete: declaratie de avere, nicusor dan, Mirabela Grădinaru ,

Articol recomandat de sport.ro
Cum s-a fotografiat Georgina Rodriguez, înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Cum s-a fotografiat Georgina Rodriguez, înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Citește și...
Stiri Politice
GALERIE FOTO. Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan pe covorul roșu la Palatul Elysee. Cum s-a îmbrăcat partenera președintelui

Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat, luni seara, la dineul oferit de președintele Emmanuel Macron la Palatul Elysee, în onoarea șefilor de stat și de guvern prezenți la Paris în ajunul Zilei Naționale a Franței
Știri Actuale
Ce au vorbit Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska. Primele doamne, discuție la ceai

Alături de Volodimir Zelenski, în România a venit și soția lui, Olena Zelenska. Prima doamnă a Ucrainei a avut însă un program diferit.
Stiri Politice
Galerie FOTO. Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni pe soţia lui Zelenski, Olena

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe soţia preşedintelui Volodimir Zelenski, Olena.

Recomandări
Stiri Politice
Nicușor Dan a publicat declarația de avere a partenerei sale, Mirabela Grădinaru, ”în spiritul transparenței” | DOCUMENTE

Președintele Nicușor Dan a publicat miercuri declarația de avere a partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru. Șeful statului a precizat că face asta ”în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”.

Vremea
Averse torenţiale şi vijelii în peste trei sferturi din România. ANM a prelungit Codul roșu de caniculă

Un val de căldură intens lovește România în următoarele zile. Temperaturile vor ajunge până la 41 de grade, iar mai multe județe intră sub cod roșu de caniculă. Meteorologii avertizează și asupra furtunilor violente.

Stiri Politice
Vot final. Deputații decid soarta Legii privind Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii

Deputații dezbat și votează, astăzi, de la ora 12.00, proiectul de lege privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii pentru perioada 2026-2030 - Camera Deputaților fiind for decizional.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 August 2026

48:28

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Iulie 2026

01:46:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Ciprian Marica a dat verdictul despre Pițurcă, iar Lobonț l-a completat imediat

Sport

A semnat azi cu FCSB! Campion și câștigător al Cupei cu două echipe diferite