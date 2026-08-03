"Alianţa pentru Unirea Românilor îşi menţine poziţia exprimată încă de la începutul dezbaterilor privind legea integrităţii: vom susţine doar o lege care întăreşte standardele de integritate şi asigură aplicarea lor în mod egal pentru toţi, demnitari şi soţ/sotie, concubin/concubină. În Senat şi, anterior, în Camera Deputaţilor, AUR a votat amendamentele referitoare la situaţiile de incompatibilitate şi conflict de interese care cuprind şi situaţia primarului Timişoarei, Dominic Fritz. Poziţia noastră este una de principiu: atunci când există o hotărâre judecătorească definitivă care constată o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese aceasta trebuie să îşi producă efectele prevăzute de lege, indiferent de persoana vizată", a transmis AUR, potrivit Agerpres.

Potrivit AUR, în lipsa prevederii solicitate, există riscul ca mecanismul de declarare să nu reflecte în mod complet situaţia patrimonială relevantă pentru exercitarea funcţiilor publice.

"În egală măsură, considerăm că transparenţa declaraţiilor de avere şi de interese nu poate fi completă dacă nu include şi bunurile sau interesele patrimoniale ale partenerilor de viaţă, aşa cum a fost anunţat public chiar de către Sorin Grindeanu care a uitat subit de declaraţiile publice făcute cu doar o săptămână înainte. În lipsa unei asemenea prevederi, există riscul ca mecanismul de declarare să nu reflecte în mod complet situaţia patrimonială relevantă pentru exercitarea funcţiilor publice. Din acest motiv, AUR va vota noul proiect introdus al Legii integrităţii doar dacă aceasta cuprinde atât mecanisme clare privind aplicarea regimului incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, cât şi dispoziţiile referitoare la declararea averilor şi intereselor partenerilor de viaţă. Considerăm că aceleaşi reguli trebuie să se aplice tuturor persoanelor care exercită funcţii publice, fără diferenţe şi fără excepţii", se explică în comunicat.

PNL și USR au blocat adoptarea Legii integrității

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă că a depus din nou, vineri, un proiect de lege privind integritatea, solicitând PSD şi "aliaţilor săi" să nu introducă amendamente "otrăvite, neconstituţionale, care distrug jalonul sau ascund averi".

El a adăugat că "România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro, dacă PSD continuă să saboteze Legea integrităţii".

Senatul a respins, joi, proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii publice, care trecuse de Camera Deputaţilor. Proiectul a întrunit doar 55 de voturi "pentru", fiind necesare 67 favorabile, deoarece este o lege organică.

PSD a introdus un amendament la lege, care îi nemulțumește pe liderii USR

Parlamentarii liberali nu au participat la votul asupra acestui proiect, contestând amendamentul introdus de PSD în Comisia juridică a Senatului care prevedea că "persoanelor faţă de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii le încetează de drept funcţia sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii".

La rândul său, liderul USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a susţinut că acest amendament este "neconstituţional" şi că îl vizează chiar pe el.

În 18 iunie, Fritz a pierdut definitiv, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procesul cu Agenţia Naţională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. ANI a susţinut că primarul Timişoarei s-a aflat în conflict de interese administrativ deoarece a luat, în noiembrie 2020, o decizie în beneficiul unei persoane care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei.

Un al doilea amendament contestat viza eliminarea obligaţiei de a include sumele cash în declaraţia de avere a demnitarilor.

Noul proiect va intra mai întâi în dezbaterea Camerei Deputaţilor, care este primul for sesizat, Senatul fiind decizional.