Cu cine ar vota românii dacă ar avea acum loc alegeri parlamentare

Stiri Politice
13-10-2025 | 20:11
×
Codul embed a fost copiat

Un nou sondaj de opinie arată că dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar fi pe primul loc, cu 40 de procente.

autor
Robert Hoară

Asta chiar dacă AUR a scăzut ușor, cu 0,8 procente, în preferințele electoratului, față de luna septembrie. Formațiunea condusă de George Simion ar fi urmată de PSD, cu 17,6%, și de PNL, cu 14,8%.

USR ar fi cotat cu 11,5% - toate în scădere, față de luna anterioară. Doar UDMR a crescut puternic de la 4% la 5,2%, și ar depăși așadar pragul electoral. Împreună, partidele din actuala coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR și UDMR, ar însuma 49,1% din opțiunile exprimate, în scădere cu 0,8 procente față de luna septembrie.

Tot în aceeași perioadă, partidele din opoziție au scăzut cu 2,3 procente și ar lua acum 44,6% din voturi. Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la comanda platformei de știri „Informat.ro” în parteneriat cu „Strategic Thinking Group”, în perioada 6-10 octombrie, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1100 de persoane. Marja de eroare este de plus-minus 2,95%.

Sursa: Pro TV

Etichete: USR, aur, sondaj,

Dată publicare: 13-10-2025 20:11

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
O treime dintre medicii europeni suferă de depresie. OMS avertizează asupra crizei sănătății mintale în spitale
Stiri Sanatate
O treime dintre medicii europeni suferă de depresie. OMS avertizează asupra crizei sănătății mintale în spitale

O treime dintre medicii şi asistentele medicale din Europa declară că suferă de depresie, conform unui sondaj publicat vineri de filiala europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), transmite AFP.

Peste 50% dintre românii de până în 35 de ani trăiesc cu bani de la părinți. „1.000 de lei ca să îmi fac cumpărături”
Stiri actuale
Peste 50% dintre românii de până în 35 de ani trăiesc cu bani de la părinți. „1.000 de lei ca să îmi fac cumpărături”

Un sondaj recent arată că mai bine de jumătate dintre tinerii din România trăiesc cu ajutorul părinților. Și dintre cei care au între 30 și 35 de ani, chiar dacă lucrează, mulți sunt susținuți de familie, pentru că salariul nu le acoperă cheltuielile.

Investitorii individuali români, tot mai sceptici: scădere bruscă a încrederii în economie și siguranța locului de muncă
Stiri Economice
Investitorii individuali români, tot mai sceptici: scădere bruscă a încrederii în economie și siguranța locului de muncă

Investitorii individuali români îşi pierd încrederea în economia românească, 70% dintre ei declarând că nu sunt încrezători în perspectivele acesteia, faţă de 61% în trimestrul al doilea, arată cel mai recent sondaj trimestrial eToro.

Sondaj INSCOP Research: Jumătate dintre români ar fi dispuşi să voteze un partid nou înfiinţat
Stiri actuale
Sondaj INSCOP Research: Jumătate dintre români ar fi dispuşi să voteze un partid nou înfiinţat

Jumătate dintre români ar fi dispuşi să acorde votul lor la viitoarele alegeri unui partid nou înfiinţat, potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research în perioada 1-9 septembrie 2025.

Pont pentru românii care vor să se angajeze în această toamnă. Companiile mari vor face recrutări
Stiri actuale
Pont pentru românii care vor să se angajeze în această toamnă. Companiile mari vor face recrutări

Un pont pentru cei care își caută un loc de muncă în această toamnă. Potrivit unui sondaj făcut de o companie de resurse umane, vor să-și mărească echipele firmele din domeniul comunicațiilor energiei și utilităților.  

Recomandări
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția
Interviurile Stirileprotv.ro
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.

Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un uriaș scandal de corupție. Era acuzat pentru o mită colosală
Stiri Justitie
Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un uriaș scandal de corupție. Era acuzat pentru o mită colosală

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat, luni, definitiv, pe fostul ministru al Tineretului și al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, într-un uriaș scandal de corupție.

PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere
Stiri Politice
PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere

Consiliul Politic Național al PSD a decis când va avea loc Congresul partidului în care va fi aleasă noua conducere. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Octombrie 2025

47:24

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28