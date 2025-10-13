Cu cine ar vota românii dacă ar avea acum loc alegeri parlamentare

Un nou sondaj de opinie arată că dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar fi pe primul loc, cu 40 de procente.

Asta chiar dacă AUR a scăzut ușor, cu 0,8 procente, în preferințele electoratului, față de luna septembrie. Formațiunea condusă de George Simion ar fi urmată de PSD, cu 17,6%, și de PNL, cu 14,8%.

USR ar fi cotat cu 11,5% - toate în scădere, față de luna anterioară. Doar UDMR a crescut puternic de la 4% la 5,2%, și ar depăși așadar pragul electoral. Împreună, partidele din actuala coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR și UDMR, ar însuma 49,1% din opțiunile exprimate, în scădere cu 0,8 procente față de luna septembrie.

Tot în aceeași perioadă, partidele din opoziție au scăzut cu 2,3 procente și ar lua acum 44,6% din voturi. Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la comanda platformei de știri „Informat.ro” în parteneriat cu „Strategic Thinking Group”, în perioada 6-10 octombrie, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1100 de persoane. Marja de eroare este de plus-minus 2,95%.

