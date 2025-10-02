Peste 50% dintre românii de până în 35 de ani trăiesc cu bani de la părinți. „1.000 de lei ca să îmi fac cumpărături”

Stiri actuale
02-10-2025 | 19:44
Un sondaj recent arată că mai bine de jumătate dintre tinerii din România trăiesc cu ajutorul părinților. Și dintre cei care au între 30 și 35 de ani, chiar dacă lucrează, mulți sunt susținuți de familie, pentru că salariul nu le acoperă cheltuielile.

Ana Maria Barbu,  Ciprian Pârvu

Puțini reușesc să facă economii, iar acestea sunt modeste.

Valentin are 24 de ani și locuiește în Brașov. A terminat de curând studiile și s-a angajat, dar spune că salariul de 3.000 de lei nu îi ajunge de la o lună la alta.

Valentin Anca:Locuiesc cu ai mei și mă mai ajută și pe partea financiară, trebuie să recunosc, și cu mâncarea este mai bine, plus nu plătim.”

Cazul lui Valentin reflectă o tendință în rândul multor tineri.

30% dintre cei cu vârsta între 18 și 35 de ani locuiesc cu părinții sau la rude, potrivit unei cercetări publicate luna trecută, la care au răspuns 1.000 de persoane.

În plus, 55% dintre ei au recunoscut că primesc ajutor financiar din partea familiei, în medie, 5.000 de lei pe an.

Tânără:Cam 4.000 de lei pe lună, dar îmi trimit atâția bani pentru că îmi plătesc mâncare singură, benzina, că ei nu sunt în țară.”

Tinerii nu fac față cheltuielilor

La acest capitol, cercetarea face o referire specială la cei trecuți de 30 de ani. Patru din zece spun că nu se pot descurca fără părinți.

Flaviu: „1.000 de lei ca să îmi fac cumpărături, una alta. Tot părinții plătesc chiria. Momentan și banii de chirie și banii de buzunar vin de la ei.”

Studiul mai arată că un sfert dintre tineri rămân fără bani înainte de salariu. Iar șase din zece au economii pentru cel mult o lună. Chiar și cei cu salarii mai mari ar rezista doar două luni cu ce au pus deoparte.

Din cercetare a rezultat că 70% dintre tineri ar pleca din țară pentru un venit mai bun. Julia, absolventă de Medicină, și-a făcut deja planurile.

Julia Vogel:Nu mai vreau să stau pe banii părinților după ce am terminat o facultate.”

Salariile mici nu acoperă cheltuielile tinerilor

Nick Watson, autorul raportului: „Salariile în România, în special în cazul tinerilor, sunt prea mici. Nu pot câștiga destul, costurile caselor și taxelor sunt prea mari și nu pot să economisească sau să investească.”

Romulus Oprică, sociolog: „Fiind la început de drum, evident că nu au un venit la fel de mare ca al celor care sunt la 40, 45 în maturitatea profesională. Când ai o inflație cumulată în ultimii 15 ani de peste o treime, de 33-35%, devine aproape imposibil să îți permiți ca tânăr să părăsești locuința familială.”

Sondajul a fost publicat în luna septembrie de o companie de comunicare specializată în domeniul financiar.

Sursa: Pro TV

