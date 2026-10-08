În acest context, votul din Parlament ar urma să aibă loc pe 19 sau pe 20 octombrie, înainte urmând să aibă loc audierile miniștrilor, mai aduagă sursele Știrilor ProTV.

Mai trebuie precizat că, momentam, încă nu sunt stabilite detaliile legate de numărul de posturi sau numele persoanelor care ar urma să facă parte din echipa cu care premierul desemnat ar urma să meargă în Parlament.

Joi Luca Niculescu întâlnește cu conducerile cu trei dintre partidele parlamentare, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului şi stabilirea programului de guvernare: PSD, PNL și UDMR.

Potrivit programului întâlnirilor, stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice până în prezent, Luca Niculescu se va întâlni de la ora 11:00 cu reprezentanţii Partidul Social Democrat (PSD), de la ora 14:00 cu cei ai Partidului Naţional Liberal (PNL) şi de la ora 15:30 cu reprezentanţii Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

Întâlnirea cu conducerea USR ar urma să aibă loc luni, 12 octombrie, transmit surse politice pentru Știrile ProTV. Tot luni ar urma ca Luca Niculescu să se întâlnească cu reprezentanții minorităților și cu grupul parlamentar Unitiți pentru România.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile parlamentare.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură pe 5 mai.

Premierul desemnat a declarat, luni, că prima misiune va fi construirea unei majorităţi care să voteze un guvern ce va fi „profund ancorat” în direcţia europeană şi euroatlantică a României, menţionând că va avea discuţii în acest sens cu partidele parlamentare.