Anunţul a fost făcut în plen de deputatul USR Emanuel Ungureanu.

„Deputaţi din grupurile parlamentare USR şi PNL depun moţiunea simplă împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, intitulată «Un pacient nu poate înghiţi un tabel, un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic»”, a spus Ungureanu.

Moţiunea îl vizează pe ministrul PSD al Sănătăţii, pe care îl acuză că este preocupat de propria imagine, de fotografii şi clipuri video, în timp ce nu reuşeşte să gestioneze criza medicamentelor esenţiale pentru pacienţii oncologici şi cei cu tulburări psihice şi nici să folosească banii europeni destinaţi construcţiei şi modernizării spitalelor din România, potrivit unui comunicat.

USR şi PNL susţin că Alexandru Rogobete, aflat la al doilea mandat de ministru al Sănătăţii, transferă răspunderea, cosmetizează rezultatele şi tratează semnalele pacienţilor ca pe o problemă de imagine.

Critici privind bugetul Sănătăţii şi restanţele pentru concediile medicale

Una dintre criticile formulate în moţiune vizează modul în care a fost construit bugetul Sănătăţii pentru 2026, despre care USR şi PNL afirmă că a dus, la începutul lunii octombrie, mai multe componente ale sistemului în prag de blocaj.

Cele două partide fac referire şi la rectificarea bugetară din 30 octombrie 2026, când Alexandru Rogobete a anunţat alocarea a 8,3 miliarde de lei pentru Sănătate. Potrivit semnatarilor moţiunii, în spatele acestei sume se află însă restanţe de 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale neplătite.

USR şi PNL arată că aceste întârzieri afectează angajatorii, care au resursele financiare blocate, întreprinderile care îşi finanţează activitatea din credite şi oamenii pentru care concediul medical a reprezentat o perioadă de boală.

În acest context, cele două partide solicită prezentarea unui calendar ferm de finanţare şi plată a restanţelor, defalcat pe perioade şi case de asigurări de sănătate, precum şi a măsurilor prin care Guvernul va preveni acumularea unor noi întârzieri.

Acuzaţii privind lipsa medicamentelor şi dispariţia mecanismului de raportare

O altă temă abordată în moţiune este situaţia stocurilor de medicamente. USR şi PNL îl acuză pe ministrul Sănătăţii că nu a creat un mecanism funcţional de înregistrare şi urmărire a sesizărilor farmaciilor privind medicamentele care lipsesc.

Cele două partide fac referire la cazul unei paciente oncologice care a reclamat recent că nu găseşte unul dintre medicamentele necesare tratamentului. Potrivit comunicatului, în locul unor soluţii concrete, ministrul a oferit tabele şi explicaţii despre panică şi „informaţii neadevărate”.

USR şi PNL amintesc că România avea, încă din octombrie 2016, platforma medicamentelipsa.ms.ro, prin intermediul căreia pacienţii şi profesioniştii puteau semnala lipsurile, iar statul îşi asuma un răspuns. Platforma a funcţionat ani la rând, însă, în martie 2024, Ministerul Sănătăţii, condus atunci de PSD, confirma că aceasta nu mai funcţiona.

Potrivit semnatarilor moţiunii, sub conducerea lui Alexandru Rafila şi Alexandru Rogobete, Ministerul Sănătăţii a continuat să publice statistici, dar a abrogat şi obligaţia, prevăzută în Ordinul 1.345/2016, de a dezvolta în Sistemul Electronic de Raportare un mecanism de urmărire a sesizărilor farmaciilor privind medicamentele lipsă.

USR şi PNL reclamă anularea concursului pentru 16 posturi de directori ai caselor de asigurări

Moţiunea face referire şi la ceea ce cele două partide descriu drept încercări sistematice ale ministrului de a controla politic instituţiile din Sănătate care gestionează fonduri publice, în detrimentul autonomiei şi profesionalizării acestora.

USR şi PNL invocă decizia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din 16 noiembrie 2026 de a anula concursul pentru 16 posturi de director general din cadrul caselor de asigurări de sănătate, cu două zile înainte de proba scrisă.

Anunţul oficial invocă, printre motive, rezoluţia ministrului Sănătăţii din 13 noiembrie 2026 privind suspendarea concursurilor.

În acest caz, USR şi PNL solicită publicarea rezoluţiei, explicarea aplicării acesteia unei proceduri în care dosarele fuseseră deja evaluate şi prezentarea calendarului pentru ocuparea prin concurs a celor 16 posturi.

Banii din PNRR pentru spitale, un alt motiv invocat în moţiune

Un alt reproş adus ministrului Alexandru Rogobete vizează pierderea banilor prevăzuţi în PNRR pentru modernizarea şi construcţia de spitale în România. USR şi PNL susţin că acesta poartă responsabilitatea pentru situaţie atât în perioada în care a fost secretar de stat, cât şi în cea în care a ocupat funcţia de ministru.

Potrivit comunicatului, România a avut în ultimii cinci ani mai mulţi bani disponibili pentru investiţii în spitale decât în ultimii 35 de ani la un loc.

Cu toate acestea, din lista celor 27 de spitale care trebuiau construite cu cele 2,2 miliarde de euro nerambursabili din PNRR au mai rămas doar opt.

Trei spitale au fost eliminate complet din listă, nouă au fost mutate pe Programul Sănătate 2021-2027, cu termen teoretic în 2028, iar alte şase au fost mutate pe împrumut de la Banca Europeană de Investiţii.

Pentru toate aceste motive, USR şi PNL solicită ca Alexandru Rogobete să nu mai ocupe funcţia de ministru al Sănătăţii.

„Cetăţenii au nevoie de medicamente în farmacie, de servicii medicale de calitate şi la timp, de spitale dotate şi de cadre medicale suficiente. Nu de autosuficienţă şi de spectacol marca Rogobete-PSD!”, transmit semnatarii moţiunii.

Şapte noi spitale ar putea oferi tratamente decontate pentru pacienţii cu boli rare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri extinderea accesului la tratament pentru pacienţii cu boli rare, prin includerea a şapte noi unităţi sanitare în reţeaua spitalelor care pot oferi servicii medicale decontate de CNAS, relatează News.ro.

„Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au pus în transparenţă decizională un proiect de ordin prin care extindem reţeaua unităţilor sanitare care pot derula programe naţionale de sănătate curative pentru pacienţii cu boli rare”, a anunţat ministrul.

Cele şapte unităţi sanitare propuse sunt:

Cluj-Napoca – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii: hemoglobinurie paroxistică nocturnă şi purpură trombotică trombocitopenică dobândită.

Timişoara – Spitalul Judeţean „Pius Brînzeu”: miastenie gravis generalizată şi neuromielită optică.

Craiova – Spitalul de Neuropsihiatrie: boli neurologice rare degenerative şi inflamator-imune.

Braşov – Spitalul Judeţean: hemoglobinurie paroxistică nocturnă, miastenie gravis şi neuromielită optică.

Zalău – Spitalul Judeţean: boli neurologice rare degenerative şi inflamator-imune.

Miercurea Ciuc – Spitalul Judeţean: boala Fabry.

Bucureşti – Institutul Clinic Fundeni: alfa-manozidoză.

„În spatele acestor modificări sunt oameni, nu doar proceduri administrative. La Cluj-Napoca există deja trei pacienţi care necesită tratament, iar la Miercurea Ciuc un copil diagnosticat cu boala Fabry. Pentru aceşti oameni şi familiile lor, fiecare drum în minus contează. Înseamnă mai puţin timp pierdut, mai puţină incertitudine şi acces mai facil la îngrijire”, a precizat ministrul.