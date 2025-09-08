Boloș: Ciolacu spunea că-l doare ”în organul genital” de deficit când era premier. Reacție: ”Oamenii politici se mai alintă”

Marcel Ciolacu spunea că-l doare ”în organul genital” de deficitul bugetar în timpul primului său mandat de premier, potrivit unei declarații făcute de Marcel Boloș, ministrul său de Finanțe din acea perioadă.

Marcel Ciolacu i-a spus ministrului său de Finanțe Marcel Boloș că-l doare ”în organul genital” de deficitul bugetar în creștere, din perioada primului său mandat de premier (iunie 2023 – decembrie 2024), scrie Hotnews.

”Când i-am spus „domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap”, mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a afirmat liberalul Marcel Boloș.

În replică, tizul său de la PSD a negat că ar fi spus asta, pentru că nu-i stă în fire să vorbească astfel. ”Eu nu vorbesc urât nici cu colegii, nici cu prietenii apropiați. Am multe defecte, dar defectul ăsta nu-l am”, a spus Ciolacu.

Pe de altă parte, Marcel Boloș a mai spus că regretă faptul că nu și-a dat demisia de la Finanțe, deși și-a scris-o de trei ori. Și acest lucru a fost comentat de Ciolacu: „Oamenii politici se mai alintă”.

PSD-istul Ciolacu acuză guvernarea din care face parte și PSD de ”haos”

Marcel Ciolacu a publicat luni sumele alocate prin HG din Fondul de Rezervă al Guvernului din perioada când era premier, spunând că ”demontează astfel minciuna” că a cheltuit ”discreționar și în scop electoral zeci de miliarde de lei”.

În plus, fostul lider și premier PSD a acuzat actuala guvernare, din care face parte și partidul său, că a creat ”haos” în România: ”Eu consider că reformele nu înseamnă concedieri colective şi că, astăzi, asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forţată, haotică, anti-consum, anti-investiţii şi anti-dezvoltare”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













