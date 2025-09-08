Boloș: Ciolacu spunea că-l doare ”în organul genital” de deficit când era premier. Reacție: ”Oamenii politici se mai alintă”

08-09-2025
Marcel Bolos, Marcel Ciolacu
Marcel Ciolacu spunea că-l doare ”în organul genital” de deficitul bugetar în timpul primului său mandat de premier, potrivit unei declarații făcute de Marcel Boloș, ministrul său de Finanțe din acea perioadă.

 

Cristian Anton

Marcel Ciolacu i-a spus ministrului său de Finanțe Marcel Boloș că-l doare ”în organul genital” de deficitul bugetar în creștere, din perioada primului său mandat de premier (iunie 2023 – decembrie 2024), scrie Hotnews.

Când i-am spus „domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap”, mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a afirmat liberalul Marcel Boloș.

În replică, tizul său de la PSD a negat că ar fi spus asta, pentru că nu-i stă în fire să vorbească astfel. ”Eu nu vorbesc urât nici cu colegii, nici cu prietenii apropiați. Am multe defecte, dar defectul ăsta nu-l am”, a spus Ciolacu.

Pe de altă parte, Marcel Boloș a mai spus că regretă faptul că nu și-a dat demisia de la Finanțe, deși și-a scris-o de trei ori. Și acest lucru a fost comentat de Ciolacu: „Oamenii politici se mai alintă”.

PSD-istul Ciolacu acuză guvernarea din care face parte și PSD de ”haos” 

Marcel Ciolacu a publicat luni sumele alocate prin HG din Fondul de Rezervă al Guvernului din perioada când era premier, spunând că ”demontează astfel minciuna” că a cheltuit ”discreționar și în scop electoral zeci de miliarde de lei”.

În plus, fostul lider și premier PSD a acuzat actuala guvernare, din care face parte și partidul său, că a creat ”haos” în România: ”Eu consider că reformele nu înseamnă concedieri colective şi că, astăzi, asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forţată, haotică, anti-consum, anti-investiţii şi anti-dezvoltare”.

