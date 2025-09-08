Fostul premier Ciolacu publică sumele din Fondul de Rezervă și acuză actuala guvernare de austeritate haotică

Stiri Politice
08-09-2025 | 15:42
Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu
Inquam Photos / Malina Norocea

Fostul premier Marcel Ciolacu anunţă luni că demontează minciuna că a cheltuit ”discreţionar” şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului.

autor
Vlad Dobrea

Ciolacu a arătat că ponderea cea mai mare din aceste cheltuieli este pentru a susţine investiţii, majoritare fiind cele pe bani europeni.

El mai spune că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în ”pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanţelor, care a şi avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern iar ministrul Finanţelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor.

Ciolacu mai declară că reformele nu înseamnă concedieri colective şi astăzi asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forţată, haotică, anti-consum, anti-investiţii şi anti-dezvoltare.

”Demontez azi minciuna că am cheltuit ”discreţionar” şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului şi public toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024! După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaţionale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susţine investiţii – majoritare fiind cele pe bani europeni”, spune fostul premier pe Facebook.

Citește și
sorin grindeanu
Cumpărături făcute ”pe firmă”? PSD vrea să elimine multe dintre aceste facilități: ”Se văd în încasările de TVA”

Marcel Ciolacu mai arată că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în ”pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanţelor, care a şi avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern.

”Adevărul este că ministrul Finanţelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor. Până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate. Nu îmi este deloc ruşine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanţa proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situaţiile din educaţie şi sănătate”, subliniază deputatul PSD.

El menţionează că adevărul este simplu - aceşti bani n-au fost luaţi acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe şantierele ţării. Iar de aceste investiţii vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi şi profesori la medici şi asistente, transportatori rutieri şi fermieri.

”Eu consider că reformele nu înseamnă concedieri colective şi că, astăzi, asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forţată, haotică, anti-consum, anti-investiţii şi anti-dezvoltare”, mai spune Ciolacu.

Sursa: News.ro

Etichete: marcel ciolacu, austeritate, guvernare, fond de rezerva,

Dată publicare: 08-09-2025 15:42

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Cumpărături făcute ”pe firmă”? PSD vrea să elimine multe dintre aceste facilități: ”Se văd în încasările de TVA”
Stiri Politice
Cumpărături făcute ”pe firmă”? PSD vrea să elimine multe dintre aceste facilități: ”Se văd în încasările de TVA”

PSD vrea să elimine, prin lege, modalitatea prin care unele facilități pot fi deduse de firmele din România din TVA. Anunțul a fost făcut de președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, care a spus că ”sunt lucruri care se văd” în încasări.

Bolojan, dialog cu investitorii internaționali despre situația economică din România și măsurile fiscale ale Guvernului
Stiri Politice
Bolojan, dialog cu investitorii internaționali despre situația economică din România și măsurile fiscale ale Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a discutat luni cu o delegație de investitori internaționali, condusă de J.P. Morgan, despre situația fiscal-bugetară a României și măsurile guvernamentale de corectare a dezechilibrelor economice.

 

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS
Stiri Politice
PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu de pensi, veterani, deținuți politici, invalizi și personal monahal ar urma să fie exceptați de plata CASS.

Recomandări
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
Stiri Educatie
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni

Mii de profesori din întreaga țară protestează luni, în prima zi de școală, în fața Guvernului și la Palatul Cotroceni, împotriva reformelor din Educație. Cadrele didactice sunt nemulțumite de deciziile Executivului și îi cer ministrului demisia.

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS
Stiri Politice
PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu de pensi, veterani, deținuți politici, invalizi și personal monahal ar urma să fie exceptați de plata CASS.

Câți bani a dat România Ucrainei, raport oficial. Sprijin în valoare de ”circa 1,5 mld. euro”, aproximativ 0,2% din PIB
Stiri Economice
Câți bani a dat România Ucrainei, raport oficial. Sprijin în valoare de ”circa 1,5 mld. euro”, aproximativ 0,2% din PIB

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, afirmă într-un raport al instituției pe care o conduce că România a acordat un sprijin Ucrainei în perioada februarie 2022 – iunie 2025 în valoare de ”circa 1,5 mld. euro”.

Top citite
1 motiune de cenzura, vot parlament
Inquam Photos / George Călin
Stiri Politice
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are de achitat obligații morale
3 Israel, tanc, razboi
Shutterstock
Stiri externe
Israel amenință cu „măsuri unilaterale" dacă țările occidentale vor recunoaște statul palestinian
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Septembrie 2025

48:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28