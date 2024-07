Marcel Ciolacu „exclude” creșterea TVA, după ce Iohannis a cerut măsuri pentru creșterea colectării

„Dacă dommul preşedinte Iohannis ajunge prim-ministru, sunt ferm convins că are un plan”, a spus Ciolacu, adăugând că reprezentarea PSD din Parlament va fi suficient de mare ca să se adopte mărirea cotei de TVA.

„Când am preluat funcţia de premier, toţi analiştii şi experţii, inclusiv Comisia, mi-au cerut să măresc TVA, lucru care era foarte uşor de implementat dar un lucru foarte incorect, pentru că în acel moment puneai o taxă neţinând cont de cât anume câştigi, o taxă egală pentru toată lumea, şi pentru cei care câştigă foarte puţin care mai ales pentru cei care câştigă foarte mult. Era total incorect”, a spus vineri Ciolacu, potrivit news.ro.

„Este exclus ca TVA să se mărească, este total incorect, într-o societate dezvoltată să pui povara, să fie plată şi egală pentru toată lumea. Nicio societate dezvoltată din lume nu ia astfel de măsuri, ca cei bogaţi să aibă aceeaşi povară cu cei săraci. Nu există o astfel de abordare. Dacă dommul preşedinte Iohannis ajunge prim-ministru, sunt ferm convins că are un plan al dânsului. Ţinând cont că este un om de dreapta, poate dânsul măreşte TVA-ul. Dar, cred că reprezentarea PSD din Parlament va fi suficient de mare ca să nu se întâmple acest lucru”, a adăugat Ciolacu.

Ciolacu: „Eu nu am exclus menţinerea cotei unice”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, despre impozitarea progresivă, că au cerut-o toţi, şi Banca Mondială şi toate organismele financiare, el precizând că întotdeauna, nu a exclus menţinerea cotei unice, fiidcă este un instrument mult mai uşor de colectat.

În calitatea de preşedinte al PSD, Ciolacu a fost întrebat, după şedinţa Consiliului Naţional al partidului, dacă îşi păstrează ideea impozitării progresive, pentru anul viitor.

„Întotdeauna, am văzut că ne-au cerut-o toţi, şi Banca Mondială şi toate organismele financiare. Dar întotdeauna, eu nu am exclus menţinerea cotei unice, fiindcă este un instrument mult mai uşor de colectat. Dar trebuie puse toate pe masă, să vedem cum e. Dacă am introduce acum adevărata cotă unică, fiindcă acum sunt vreo 50 de excepţii la cota unică, deci noi nu mai avem cotă unică, doar aşa, în fluturașii electorali, mai venim cu cota unică, în acest moment ar fi o mărire de taxe, iarăşi un lucru rău. Pentru că, atunci când ai o creştere economică mare, nu vii cu taxe noi, pentru că împovărezi zona economică şi vine un revers”, a mai spus Ciolacu.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Washington, că nu ne aşteaptă nicio criză economică, nici creşteri fantastice de taxe, dar „nici nu cred că putem să ne aşteptăm la austeritate guvernamentală în an electoral”. Iohannis a adăugat că după alegeri, guvernul care se va constitui va trebui să ia măsuri pentru a creşte colectarea.

