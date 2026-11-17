”Când subiectul poate fi folosit ca armă politică împotriva cuiva, mobilizarea nu mai este o problemă”, mai spune Fritz, el amintind că USR cere aceeaşi mobilizare de ani de zile pentru un control civil parlamentar real asupra serviciilor de informaţii.

”Coaliţia de guvernare PSD-AUR a găsit rapid 70 de voturi în Parlament să înfiinţeze o comisie de anchetă care să scormonească prin drumurile făcute de SPP weekendul trecut la Bihor. Când subiectul poate fi folosit ca armă politică împotriva cuiva, mobilizarea nu mai este o problemă. USR cere aceeaşi mobilizare de ani de zile pentru un control civil parlamentar real asupra serviciilor de informaţii. Că nu nunta fiicei lui Bolojan e problema (Casă de piatră!), ci faptul că România cheltuie peste 1,5 miliarde de euro anual pe servicii secrete, fără ca ele să dea socoteală nimănui”, spune Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

”Câinele de pază al democraţiei noastre a rămas fără lanţ. De 13 ani, directorul SRI nu a mai venit în Parlament să răspundă la întrebări. De 5 ani, rapoartele anuale ale SRI nu au mai fost dezbătute în plen. PSD tace mâlc, probabil pentru că au prea multe schelete în dulap. Iar AUR e anti-sistem cam cum o pisică de stradă e periculoasă: sâsâie şi zgârie pe toată lumea, dar toarce în poala celui care îi umple castronul”, mai comentează liderul USR.

Deputatul Dumitru Coarnă a anunţat că a depus, marţi, la Secretariatul General al Camerei Deputaţilor, solicitarea de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă privind posibila utilizare a maşinilor şi personalului SPP pentru transportul invitaţilor la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan.