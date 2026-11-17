Dosarul a fost trimis pe rolul Judecătoriei Ploiești de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu înțelegerea semnată de părți.

Potrivit comunicatului oficial al PICCJ, faptele s-au petrecut în luna august a anului 2025.

Anchetatorii au reținut că inculpatul i-a amenințat pe șeful Guvernului de la acea vreme și pe șeful statului „cu săvârșirea unor acțiuni fizice violente îndreptate împotriva acestora, în scop de răzbunare și de intimidare în legătură cu exercitarea de către persoanele amenințate a atribuțiilor de serviciu”. Faptele au fost încadrate juridic la două infracțiuni de ultraj.

Mesajul violent a fost transmis public prin intermediul unui videoclip urcat pe platforma TikTok, direct de pe contul de utilizator al inculpatului. În înregistrare, bărbatul, care susține că este fost caporal în rezervă, face referire la o posibilă mobilizare și lansează un șir de amenințări la adresa mai multor figuri publice din România.

Videoclipul redă, în esență, imaginea sa în timp ce transmite următorul mesaj: „Bolojane, îți dau un sfat! Că ai dat ordinu' ăla ca să...să-m' chemi rezerviștii la...în armată. Oricum războiu' va începe, e pe linia de plutire, Trump nu mai să bagă. Îți spun ceva: să nu te puie dracu' să le dai arme-n mână! Că noi nu ne ducem cu...cu Ucraina, noi ne ducem cu tine, cu Nicușor și cu voi toți. Eu unu', dac-am prins pistolu' mitralieră în mână, pe tine ești primu' care te împușc, pe Nicușor Dan și p'-ăla de la CCR, pe Enache ăla care a anulat alegerili. Îl caut pă Iohannis și-l caut și pă Ciolacu. Pe voi vă-mpușc primii, bă, dacă mă trimeteți în război! Am și grad....pă livret, m-am liberat caporal dîn armată, da' am făcut armată, proștilor! Să nu vă puie dracu' să-mi dați arma-n mână...sau să mă chemați, că v-aț' dat foc!”.

În urma încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, procurorul de caz a stabilit în sarcina inculpatului o pedeapsă principală de 8 luni de închisoare. Executarea pedepsei a fost amânată, bărbatul urmând să fie plasat sub un termen de supraveghere de 2 ani.

Acest termen va curge de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care instanța va dispune amânarea aplicării pedepsei.