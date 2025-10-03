Bolojan: Am început să corectăm nedreptăţile şi lucrurile care nu mai sunt suportabile pentru cetăţenii ţării noastre

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că în perioada scursă de la instalarea la Palatul Victoria, 100 de zile, Guvernul pe care-l conduce a luat măsurile care s-au impus pentru a recâştiga credibilitatea financiară a României.

"Se împlinesc 100 de zile de când acest Guvern a depus jurământul. Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare, iar până acum am luat măsurile care s-au impus, care erau absolut necesare pentru a recâştiga credibilitatea financiară a României, pentru că fără aceste măsuri am fi fost într-o situaţie dificilă, care ar fi avut consecinţe grave asupra cetăţenilor ţării noastre. Am evitat, practic, intrarea în incapacitatea de plată, pe fondul deficitelor de peste 9%, pe fondul celor mai mici venituri din PIB din UE, noi aveam puţin peste 30% faţă de media de peste 40% şi pe fondul cheltuielilor supradimensionate cu peste 30 de miliarde de euro, anul acesta şi anii trecuţi. Iar agenţiile de rating au confirmat", a afirmat Ilie Bolojan într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

El a subliniat că urmare a măsurilor implementate, agenţiile de rating au confirmat că guvernanţii au făcut "ceea ce este necesar".

"A fost un prim pas pentru a recâştiga încrederea în România şi, cred eu, pentru a recâştiga încrederea cetăţenilor noştri, spunându-le adevărul. Nu a fost, practic, o austeritate ceea ce s-a făcut şi cred că au fost nişte măsuri de responsabilitate care trebuiau puse în practică ", a mai declarat Bolojan.

Şeful Guvernului a explicat necesitatea măsurilor care au vizat creşterea veniturilor fiscale şi îmbunătăţirea colectării.

"Erau cele mai mici, dar, mai rău, nu ne încasam într-o bună măsură aceste taxe şi propunerile care au fost adoptate, cele care sunt inclusiv în pachetul 2 şi sper să fie validate de Curte în perioada următoare, nu fac decât să întărească capacitatea ANAF de a încasa aceste impozite, să închidă portiţele, să nu mai permită existenţa firmelor fantomă şi aşa mai departe", a arătat Bolojan.

Totodată, acesta a punctat că era necesară şi reducerea cheltuielilor publice.

"A trebuit în această perioadă să limităm şi să reducem cheltuielile publice şi măsurile care au fost adoptate legate de plafonarea salariilor, de reducerea unor sporuri, de reducerea cheltuielilor au fost un prim pas absolut necesar, care trebuie continuat în perioada următoare. Am început să corectăm nedreptăţile şi lucrurile care nu mai sunt suportabile pentru cetăţenii ţării noastre şi nu mai sunt sustenabile din punct de vedere al funcţionării unei economii normale, de la aspectele care ţin de câştigurile nejustificate în anumite autorităţi, până la măsurile care ţin de magistraţi", a arătat Ilie Bolojan.

Guvernul a făcut "ordine în investiţii", potrivit acestuia, în aşa fel încât "să le şi putem continua, dar să ne şi încadrăm în anumite anvelope financiare".

”Vom evita să avem investiții supradimensionate”

"Aveam supracontractări importante pe toate domeniile, nu exista o anumită prioritizare şi, prin măsurile care au fost adoptate, aceste investiţii sunt continuate în cea mai mare parte. În principal este vorba de proiectele care sunt finanţate din fonduri europene, iar cele care sunt finanţate din bugetele naţionale au fost prioritizate sau urmează să fie finanţate doar cu asigurarea cofinanţării de către autorităţile locale. În felul acesta, vom evita să avem investiţii supradimensionate sau alocate în localităţi unde nu mai există activităţi sportive, cum este cazul stadioanelor, de exemplu. Ne-am asigurat că vom avea în continuare acces la fonduri europene", a spus Bolojan.

Premierul a subliniat şi importanţa aprobării măsurilor de reformă a administraţiei locale.

"De asemenea, aşa cum ştiţi, am pregătit pachetul pentru reforma în administraţia locală, pe care nu am reuşit să-l definitivăm, dar care trebuie adoptat în aşa fel încât, pe de o parte, să avem o administraţie care e un factor de dezvoltare în România, să avem o administraţie mai eficientă şi să avem o administraţie care preia de la Guvern anumite competenţe, deci să facem descentralizare, debirocratizare şi simplificare. Dar reducerea cheltuielilor de funcţionare este un element care nu poate fi scos din capitolul de reformă", a mai declarat Bolojan.

