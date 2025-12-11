Șefa Curții de Apel București îl acuză pe un judecător prezentat în ancheta Recorder de violență fizică la serviciu

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, o acuză pe fosta judecătoare Daniela Panioglu că a lansat în spaţiul public afirmaţii nefondate, în timp ce invocă standarde morale ridicate.

„Conduita sa ilicită nu este doar una de însuşire veroasă din banul public, ci îmbracă şi forma violenţei fizice în exercitarea atribuţiilor de serviciu”, susţine Arsenie, arătând că Panioglu ar fi încercat să obţină decontarea nelegală a chiriei şi că, în 2018, şi-ar fi lovit un coleg cu un dosar în cap. Arsenie a făcut publice, în conferinţa de presă de joi, înregistrări dintr-o şedinţă de judecată în care o voce, atribuită lui Panioglu, strigă la o avocată.

Acuzaţii privind decontarea chiriei și conflictele cu conducerea instanţei

„Un alt judecător care a atacat şi atacă constant Curtea de Apel Bucureşti este Panioglu Daniela. Prezint acest caz nu pentru a judeca o persoană, ci pentru a discuta despre standarde de integritate şi bună credinţă, care trebuie să însoţească discursul public al unui magistrat, mai ales când acesta se prezintă de drept reper etic. Credibilitatea unui discurs etic nu se măsoară prin severitatea acuzaţiilor aduse altora, ci prin adevărul şi coerenţa propriei conduite. În timp ce invocă exigenţe morale ridicate, persoana în cauză, Panioglu, a lansat în spaţiul public acuzaţii care nu rezistă verificării factuale, contribuind la o atmosferă de suspiciune nejustificată. În acelaşi timp, persoana în cauză, Panioglu Daniela, a formulat public acuzaţii la adresa altor persoane, acuzaţii care nu sunt confirmate de datele obiective disponibile şi care nu au fost susţinute de probe verificabile”, a declarat Liana Arsenie, în conferinţa de presă organizată joi de Curtea de Apel Bucureşti.

Ea a relatat care a fost motivul pentru care Daniela Panioglu ar fi intrat în conflict cu conducerea Curţii de Apel Bucureşti.

„La data de 15 iunie 2011 (...) doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate asupra unui apartament cu trei camere, în Bucureşti, în suprafaţă de 149,16 metri pătraţi. Deşi a dobândit acest drept de proprietate în 2011, până la anul 2015 a continuat să deconteze o chirie substanţială de la stat, declarând în fals că nu deţine o locuinţă în proprietate, inducând în eroare conducerea instanţei timp de patru ani. În momentul în care conducerea Curţii de Apel a aflat despre realitatea locativă şi a sistat plata chiriei, judecătoarea Panioglu a acţionat pe toate căile pentru a-şi perpetua o stare ilicită, acţionând chiar în instanţă, avem materialele, şi formulând ea însăşi plângere penală împotriva preşedintelui instanţei pentru refuzul de a-i deconta chiria”, a explicat preşedintele Curţii de Apel Bucureşti.

Liana Arsenie a adăugat că „această conduită vorbeşte de la sine despre prăpastia dintre vorbe şi fapte şi contrazice flagrant discursul său public, prin care promovează pretinse valori morale şi conduita de însuşire nelegală a banului public”.

Acuzaţii de agresiune fizică și întârzieri masive în soluţionarea dosarelor

Preşedintele CA Bucureşti a susţinut că judecătoarea Daniela Panioglu şi-a agresat, în 2018, colegul de complet.

„Nu putem fi deontologi doar în ceea ce îi priveşte pe alţii, pentru că dubla măsură este dovada imposturii, nicidecum a valorilor pe care le promovează. Conduita sa ilicită nu este doar una de însuşire veroasă din banul public, ci îmbracă şi forma violenţei fizice în exercitarea atribuţiilor de serviciu. În acest caz, evidenţiem decizia Înaltei Curţi numărul 5/29 ianuarie 2018, care a stabilit răspunderea sa disciplinară pentru agresiuni fizice şi verbale asupra colegului de complet. Astfel, aceasta, în contextul deliberării şi pronunţării unei soluţii, l-a lovit în cap cu dosarul pe judecător, ţipând şi urlând”, a precizat Liana Arsenie.

Ea a subliniat că „imposibilitatea de a continua desfăşurarea activităţii în materie penală s-a datorat refuzului judecătorilor secţiei de a face complet cu aceasta, inclusiv al doamnei Moroşanu, care a fost înainte aici în sală, dată fiind agresivitatea verbală şi fizică manifestată în mod constant atât faţă de colegi, avocaţi şi procurori, cât şi faţă de justiţiabili”.

De asemenea, Liana Arsenie a declarat că Daniela Panioglu a amânat pronunţarea într-un dosar pentru 268 de zile.

„Fiind învestită, în anul 2013, cu soluţionarea unui dosar şi beneficiind de nenumărate măsuri de degrevare, avem, de asemenea, hotărârile de colegiu prin care a fost degrevată șase luni, trei luni în considerarea complexităţii dosarelor, nu l-a soluţionat timp de nouă ani, amânând pronunţarea pentru numai puţin de 268 de zile, nereuşind pronunţarea soluţiei, cu consecinţa prescripţiei faptelor. Menţionăm că, aşa cum rezultă din rechizitoriu, prejudiciul estimat în această cauză este de ordinul milioanelor de euro”, a transmis Liana Arsenie.

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti a afirmat că acest dosar a fost preluat de un alt complet şi se află aproape de finalizare, după doi ani.

„În contextul atacului concertat la adresa puterii judecătoreşti, astfel de afirmaţii, cum au fost făcute de către cei doi judecători, au un puternic impact emoţional, fără a avea legătură cu legalitatea şi calitatea activităţii din cadrul Curţii de Apel”, a mai declarat Liana Arsenie.

De asemenea, în cadrul conferinţei au fost făcute publice înregistrări dintr-o şedinţă de judecată care ar fi fost prezidată de Daniela Panioglu, iar Liana Arsenie i-a întrebat pe jurnalişti dacă şi-ar dori să fie într-o astfel de sală de judecată. În înregistrare se aude cum judecătoarea o întreabă pe o avocată dacă vrea să o trimită la cursuri de drept şi cum se face procedura în acel dosar.

Fosta judecătoare Daniela Panioglu, exclusă din magistratură, a lansat acuzaţii grave după dezvăluirile Recorder privind sistemul de justiţie.

„Nu ştiu dacă funcţionează ceva în România mai bine decât corupţia din justiţie. Să vă luaţi orice speranţă, abandonaţi toţi, pentru că este un sistem controlat”, a afirmat Daniela Panioglu la Euronews, susţinând că „sunt probe” în legătură cu modul în care sunt schimbate completele, pentru a tergiversa cauzele şi a se ajunge la prescripţie.

