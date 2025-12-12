Marinescu, despre scrisoarea magistraților: „Este inacceptabilă orice formă de persecuție. Acuzațiile trebuie clarificate”

Stiri Politice
12-12-2025 | 08:59
Radu Marinescu
Foto: Facebook

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat public în contextul documentarului realizat de Recorder și al recentei scrisori semnate de un număr semnificativ de magistrați, care își exprimă solidaritatea cu colegii care au apărut în documentar. 

autor
Vlad Dobrea

Oficialul afirmă că orice suspiciune de abuz sau disfuncționalitate în sistemul judiciar trebuie analizată și clarificată, nu sancționată.

Într-o poziție publică asumată atât în calitate de ministru al Justiției, cât și de membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Radu Marinescu subliniază că este „inacceptabilă orice formă de persecuție” împotriva magistraților care semnalează probleme din interiorul sistemului.

„Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate. Susțin necesitatea clarificării tuturor aspectelor învederate în documentarul respectiv de către magistrați, acestea putând fi confirmate sau infirmate factual”, arată ministrul Justiției.

Radu Marinescu afirmă că va acționa, cu respectarea strictă a legii și a independenței justiției, pentru a clarifica acuzațiile aduse în documentar. Totodată, el atrage atenția că diversitatea de opinii din magistratură este firească, având în vedere componenta electivă a CSM și caracterul competitiv al ocupării funcțiilor de conducere.

„Divergențele de opinie, conturarea de majorități și minorități sunt normale, însă sub nicio formă acestea nu trebuie să conducă la abordări revanșarde, punitive sau opresive față de cei care gândesc diferit”, precizează ministrul.

În același timp, Radu Marinescu susține că, de la preluarea mandatului, nu a primit nicio sesizare oficială din partea vreunui magistrat care să reclame persecuții de tipul celor invocate în scrisoarea deschisă apărută recent. El reamintește că astfel de situații pot fi semnalate nu doar public, ci și instituțional, inclusiv către Ministerul Justiției, atâta timp cât ministrul este membru al CSM.

De asemenea, ministrul afirmă că nu a fost sesizat cu privire la eventuale nereguli legate de activitatea CSM, de alegerile pentru acest organism sau de desfășurarea concursurilor și procedurilor de selecție pentru funcțiile de conducere din sistemul judiciar.

Referitor la cadrul legislativ, Radu Marinescu reamintește că legile justiției au fost adoptate în 2022, au fost evaluate pozitiv la nivel european, ceea ce a dus la ridicarea MCV, și sunt monitorizate anual în cadrul raportului privind statul de drept. Totodată, acestea reprezintă un jalon finanțabil în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Orice lege poate fi modificată în acord cu evoluția societății, în baza unui acord politic fundamentat pe informații complete, reale și obiective, cu respectarea limitelor impuse de PNRR și de concluziile rapoartelor privind statul de drept”, a mai transmis ministrul Justiției.

Declarațiile vin într-un context tensionat pentru sistemul judiciar, marcat de reacții publice ample după difuzarea documentarului Recorder și de dezbaterea generată în interiorul magistraturii privind libertatea de exprimare, presiunile instituționale și funcționarea CSM.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ministrul justitiei, magistrati, scrisoare, radu marinescu,

Dată publicare: 12-12-2025 08:49

