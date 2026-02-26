”Respectându-i pe cetăţeni înseamnă să respecţi planul pe baza căruia s-a format acest guvern, adică programul de guvernare, să respecţi partenerii şi să urmăreşti ca programul care a fost anunţat să fie pus în practică”, afirmă Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, în condiţiile în care a avut mai multe întâlniri, la Bruxelles, cu oficiali europeni, nu a asculat declaraţiile actorilor politici din România, în acest context premierul evitând să facă comentarii legate de declaraţiile lui Sorin Grindeanu.

”Sigur, partidele politice şi liderii politici au dreptul să-şi facă consultările interne, aşa cum consideră de cuviinţă, au dreptul să facă declaraţii, asta este opţiunea lor. Responsabilitatea mea şi obligaţia ca premier este ca, atât timp când sunt la acest post, să fac ceea ce trebuie pentru România şi asta am încercat şi în aceste zile, să respect cetăţenii noştri. Respectându-i pe cetăţeni înseamnă să respecţi planul pe baza căruia s-a format acest guvern, adică programul de guvernare, să respeci partenerii şi să urmăreşti ca programul care a fost anunţat să fie pus în practică şi ceea ce am făcut în aceste luni nu a fost decât să respect programul de guvernare, să-l pună în practică. Asta este ceea ce pot să vă spun legat de aceste declaraţii”, a afirmat Ilie Bolojan, răspunzând unor întrebări.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că, atunci când ai o coaliţie de patru partide plus un grup al minorităţilor răspunzi în faţa tuturor şi ei nu l-au simţit pe Bolojan ca fiind premierul unei coaliţii ci a fost premierul mai degrabă al unei formaţiuni, şi acela nu e PNL-ul, ci e USR-ul.

”Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă şi prin a da impresia că un premier al unei coaliţii aparţine unui singur partid sau răspunde doar în faţa unui singur partid”, a mai spus Grindeanu.