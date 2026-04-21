El a subliniat că situaţia din Parlament este complicată, "cu o pulverizare politică", şi că pentru formarea unei majorităţi stabile este nevoie de o coaliţie formată din cel puţin trei sau patru partide.

"Nu am iniţiat nicio discuţie în acest sens. Mandatul de negociere este să discutăm cu partidele care astăzi sunt în coaliţia guvernamentală, aşa cum v-am spus, USR, UDMR şi grupul minorităţilor, dar, aşa cum am precizat, consider că moratoriul pentru accesarea fondurilor europene, pentru a putea finaliza aceste investiţii importante pentru ţară, trebuie să fie, dacă este posibil, într-o situaţie de instabilitate în Parlament, discutat cu toate grupurile parlamentare, pentru că interesele României de a nu pierde bani cred că nu au culoare politică şi pentru asta merită să discutăm cu toate grupurile parlamentare", a afirmat Bolojan, întrebat dacă PNL va discuta şi cu AUR pentru formarea unui guvern minoritar.

Întrebat dacă va discuta cu AUR şi pentru a evita votarea moţiunii de cenzură depuse de PSD, premierul a răspuns: "Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare şi, funcţie de evoluţia politică în zilele următoare, vom lua decizii în ceea ce priveşte discuţiile cu un parlamentar sau altul".

Referindu-se la necesitatea voturilor din opoziţie pentru susţinerea unui guvern minoritar, Bolojan precizat că situaţia parlamentară este complicată.

"Situaţia noastră parlamentară este una complicată, o ştiţi, cu o pulverizare politică în care pentru a funcţiona într-o formulă majoritară, indiferent care ar fi partidele, e nevoie de o coaliţie de cel puţin trei - patru partide, iar formula de guvernare minoritară are nevoie sigur de anumite condiţii care ţin de a nu trece o moţiune, de exemplu, sau alta, dar e greu de spus astăzi", a adăugat Bolojan, menţionând că "în funcţie de evoluţiile din zilele următoare se vor vedea care sunt direcţiile legate de asigurarea unei guvernări, de soluţiile parlamentare care pot fi susţinute pentru a avea o guvernare funcţională".

Bolojan a subliniat că prioritatea României este să nu piardă timp şi să se asigure funcţionarea Guvernului, precum şi adoptarea legislaţiei necesare pentru absorbţia fondurilor europene.