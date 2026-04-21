"Am avut o colaborare bună cu preşedintele Nicuşor Dan în această calitate, în perioada în care am deţinut mandatul. Ca oameni responsabili, înţelegem că pentru a obţine efecte maxime în reprezentarea României în plan extern, în zona Comisiei Europene, în zona de apărare, echipele de la Cotroceni şi de la Palatul Victoria trebuie să lucreze împreună şi am avut o colaborare foarte bună din acest punct de vedere. Şi, da, consider că a fost un parteneriat corect în această perioadă", a afirmat Bolojan într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Șeful Guvernului a fost întrebat de jurnaliști dacă îl mai consideră ”un partener” pe preşedintele Nicuşor Dan sau are sentimentul că acesta sprijină tacit planul PSD de înlocuire a sa din funcţia de premier.

Liderul PNL a menţionat că şi acum îl consideră pe şeful statului un partener. "În mod evident, da", a precizat Bolojan.