BNS: Munca pe platforme trebuie reglementată urgent în România – sute de mii de oameni lucrează fără protecție legală

Munca pe platforme trebuie reglementată în România, în condiţiile în care sunt câteva sute de mii de oameni care lucrează în această zonă, care este complet dereglementată, a afirmat vineri preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin.

"România nici până astăzi nu a transpus directiva referitoare la munca pe platforme. Aţi văzut ieri (joi, n.r.) un incident. BNS dezavuează complet acest tip de comportament. Cetăţenii care vin în scop de muncă pe teritoriul României vin cu un motiv bine definit, se supun unor reglementări, ca orice alt cetăţean care are drept de muncă pe teritoriul României. Munca pe platforme trebuie reglementată în România, discutăm deja de câteva sute de mii, oameni care lucrează în această zonă care este complet dereglementată", a menţionat Dumitru Costin.

În ceea ce priveşte subiectul fiscalităţii şi problemele de pe piaţa muncii, BNS a propus la sfârşitul întâlnirii de vineri o reuniune dedicată strict acestui subiect, cu participarea premierului, a ministrului de Finanţe şi a ministrului Muncii, care va avea loc săptămâna viitoare.

În acest sens, sindicaliştii pregătesc un pachet de propuneri.



"Premierul a acceptat propunerea BNS. Săptămâna viitoare va avea loc într-o zi şi la o oră care va fi comunicată şi dumneavoastră, o întâlnire distinctă. Pentru asta pregătim un pachet de propuneri. Aş putea să mai adaug aici şi alte elemente care lipsesc din pachetul de reformă. Un alt subiect pe care o să-l ridicăm la această întâlnire este reglementarea muncii pe platforme.", a adăugat Dumitru Costin.

Un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a agresat, pe motive rasiale, un cetăţean din Bangladesh, care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

"La data de 26 august, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în Bucureşti, Sector 2, din motive rasiale şi xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul ţării, inculpatul a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămate, cetăţean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feţei, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale", informa Biroul de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 (PJS2).

