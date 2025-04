BBC - Mărturiile influencerilor din România, acuzați de promovarea lui Georgescu pe TikTok: „O abordare inteligentă”

Victoria surprinzătoare a lui Călin Georgescu în primul tur de scrutin a fost anulată pe fondul acuzațiilor de interferență rusă, conturi suspecte pe TikTok și plăți secrete către influenceri online. Moscova a negat orice implicare în alegeri, relatează BBC.

Georgescu nu mai poate candida și este vizat acum de o anchetă penală ce include acuzații de tentativă de răsturnare a ordinii constituționale. El a respins acuzațiile și a acuzat autoritățile că „au inventat dovezi pentru a justifica furtul alegerilor”.

George Simion este cotat drept favorit în primul tur al alegerilor reprogramate de duminică, potrivit sondajelor de opinie. Pe locurile următoare în sondaje se află Crin Antonescu și candidatul independent Nicușor Dan.

Tiktokerii, responsabili de amplificarea campaniei

În centrul acestei crize politice fără precedent se află influencerii de pe TikTok, acuzați de autoritățile române că au participat la campanii pe rețelele sociale care i-au amplificat artificial vizibilitatea online lui Georgescu.

Victoria surprinzătoare a lui Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale a fost alimentată de o ascensiune rapidă pe TikTok, în ciuda faptului că era un candidat necunoscut, fără buget de campanie și fără acțiuni electorale tradiționale, notează BBC. Potrivit unui raport Expert Forum, această creștere a fost „creată brusc și artificial”.

Autoritățile susțin că peste 100 de influenceri au fost plătiți, mii de conturi false și un „Rege al TikTok-ului” care ar fi investit sume considerabile au contribuit la promovarea sa online. Unele dintre aceste activități ar semăna cu operațiuni desfășurate anterior de Federația Rusă în Ucraina. Deși documente declasificate indică acțiuni de sabotaj și atacuri cibernetice din partea Rusiei, autoritățile române nu au prezentat dovezi concrete privind interferența în alegeri, ceea ce a generat frustrare în rândul populației. Anchetele sunt încă în desfășurare, iar instituțiile implicate au refuzat să comenteze.

Cu puțin timp înainte de alegeri, o campanie cu hashtagul „#stabilitatesiintegritate” a inundat TikTok-ul românesc. Influencerii au postat videoclipuri în care descriau ce își doresc de la un viitor președinte: „stabilitate”, „progres”, „un patriot”.

Numele niciunui candidat nu era menționat. Aceștia au fost plătiți să posteze videoclipurile printr-o platformă de marketing numită FameUp, care permite brandurilor să colaboreze în masă cu influenceri pentru promovare. Însă influencerii spun că nu știau cine a finanțat campania. FameUp a a oferit niciun comentariu pentru BBC.

Influencerii, păcăliți să promoveze un candidat

Cristina, o influenceriță din Iași, spune că, atunci când a acceptat colaborarea, a simțit că „nu era nimic suspect”. Ea spune că s-a gândit că probabil unul dintre cei 14 candidați a finanțat campania și că „a fost o abordare inteligentă. Nu faci propagandă politică. Doar încurajezi oamenii să meargă la vot”.

Unii influenceri nu au marcat postările ca fiind conținut sponsorizat, ceea ce contravine regulilor TikTok, unde publicitatea politică plătită este interzisă, mai relatează BBC.

Deși reclamele nu-l menționau pe Georgescu, influencerii au descris un „val de comentarii” în sprijinul acestuia apărut sub videoclipuri. Romeo Rusu, un micro-influencer din Constanța cu 25.000 de urmăritori, a spus: „Imediat după ce am postat videoclipul, în câteva secunde, am început să primesc zeci de comentarii. În final, am primit cam 300 de comentarii, toate susținând candidatul independent Călin Georgescu… Am fost absolut surprins.”

Comentariile au intrat în atenție după ce TikTok a declarat, într-un raport, că a eliminat o rețea de peste 27.000 de conturi neautentice care „foloseau identități fictive pentru a posta comentarii legate de alegerile din România”. Nu este clar însă cine a creat aceste conturi false.

Experții spun că inundarea videoclipurilor nerelevante cu comentarii pro-Georgescu a fost o tactică pentru a manipula algoritmul TikTok, astfel încât numele său să devină popular și conținutul său să fie distribuit mai multor utilizatori.

Un purtător de cuvânt TikTok a declarat pentru BBC că, în timpul campaniei prezidențiale, compania „a blocat milioane de tentative de engagement fals, a eliminat sute de mii de conturi de tip spam, a prevenit uzurparea identității candidaților politici și a perturbat trei rețele de influență ascunsă cu impact limitat”. „Continuăm să colaborăm îndeaproape cu autoritățile locale și europene și lucrăm cu organizații locale pentru a promova informații electorale de încredere”, au adăugat aceștia.

Incertitudinea privind campania a persistat până la începutul anului 2025, când Agenția Națională de Administrare Fiscală a dezvăluit că campania #stabilitatesiintegritate a fost plătită de Partidul Național Liberal (PNL), care susținea propriul candidat în alegeri. În replică, PNL le-a spus jurnaliștilor de la publicația Snoop că propria lor campanie a fost deturnată în favoarea lui Georgescu.

Implicarea lui Bogdan Peșchir

În martie, influencerul Bogdan Peschir a fost arestat pentru „coruperea alegătorilor prin mijloace electronice de comunicare”. Peschir, cunoscut drept „Regele TikTok-ului”, este celebru pentru că oferea cadouri scumpe pe TikTok altor influenceri.

Potrivit procurorilor, Peschir ar fi plătit peste 900.000 de dolari către peste 250 de influenceri „pentru a-i determina să voteze cu un anumit candidat” la alegerile prezidențiale, prin intermediul cadourilor TikTok. Avocații săi ar fi declarat că „niciuna dintre donațiile făcute de Peschir pe TikTok nu a avut scop electoral”.

Lucian Elgi, un muzician și influencer, a recunoscut că a fost plătit cu mii de dolari de către Peschir prin intermediul cadourilor TikTok.

El susține că aceste plăți au fost în sprijinul activității sale muzicale. Elgi a negat că l-ar fi promovat pe Georgescu. „A fost o nebunie. Fiecare postare, comentarii de genul: Georgescu pentru președinte, Georgescu pentru președinte, Georgescu pentru președinte!”, spun el.

