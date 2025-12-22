AUR: Parlamentarii suveraniști se reunesc pentru a strânge semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Stiri Politice
22-12-2025 | 13:41
Nicușor Dan
PRO TV

Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a declarat că toţi parlamentarii suveranişti se vor întâlni marţi pentru a vedea pe câte semnături se pot baza în vederea iniţierii suspendării preşedintelui Nicuşor Dan.

autor
Vlad Dobrea

Avrămescu a fost întrebat dacă AUR susţine suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, care ar urma să fie iniţiată de un grup de senatori şi deputaţi din Grupul PACE - Întâi România.

"Mâine vom reuni toţi parlamentarii suveranişti la Parlament pentru a vedea pe câte semnături putem conta. Pentru că, dacă POT nu semnează, aşa cum am văzut astăzi o declaraţie, atunci nu vom avea numărul necesar de semnături sub nicio formă", a spus luni Avrămescu, la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că, pentru a iniţia suspendarea şefului statului, ar fi nevoie de 155 de semnături ale parlamentarilor şi a precizat că ar putea apărea susţinători ai acestui demers şi din partea PSD, PNL şi USR.

"Până la urmă, dacă într-adevăr vor o justiţie corectă, vor cu adevărat ca lucrurile să se îndrepte, să fie o reformă reală, mi se pare că, în momentul în care se sesizează un anumit abuz, o anumită, să zicem aşa, încălcare a separaţiei puterilor în stat din partea preşedintelui, am încredere că există şi parlamentari care totuşi pot apela şi la conştiinţa proprie, nu doar la comenzile de partid. (...) E un demers normal. Şi cine înţelege gravitatea unei asemenea, să zicem aşa, încălcări a separaţiei puterilor în stat nu trebuie să te duci către ei să negociezi, ci trebuie ei să vină să susţină un asemenea demers", a afirmat Avrămescu.

Citește și
Nicusor Dan, magistrati, Cotroceni
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Un grup de senatori şi deputaţi intenţionează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan, pentru "atacuri asupra independenţei justiţiei".

"Preşedintele a făcut declaraţii publice prin care a contestat autoritatea şi deciziile CSM. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat intenţia de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Această acţiune constituie o ingerinţă directă într-un organ constituţional independent, încălcând atribuţiile sale prevăzute de Constituţie şi subminând principiul separaţiei puterilor în stat", se arată într-o cerere adresată preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor şi semnată, în numele iniţiatorilor, de senatorul Ninel Peia, din Grupul PACE - Întâi România.

Potrivit documentului, acţiunile preşedintelui generează presiuni asupra magistraţilor şi slăbesc percepţia publică asupra imparţialităţii justiţiei. 

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, suspendare, aur, parlamentari, semnaturi,

Dată publicare: 22-12-2025 13:37

Articol recomandat de sport.ro
„Atât merit.” Fost campion la Roland Garros, Ilie Năstase a dezvăluit ce pensie primește lunar
„Atât merit.” Fost campion la Roland Garros, Ilie Năstase a dezvăluit ce pensie primește lunar
Citește și...
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Preşedintele României, Nicuşor Dan a discutat, luni, timp de aproape patru ore la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţii magistraţilor, despre problemele din sistemul de justiție. 

AUR atacă doi miniștri în aceeași zi: Moțiune împotriva lui Radu Marinescu în Cameră și împotriva lui Predoiu în Senat
Stiri Politice
AUR atacă doi miniștri în aceeași zi: Moțiune împotriva lui Radu Marinescu în Cameră și împotriva lui Predoiu în Senat

Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Justiţiei urmează să fie dezbătută şi supusă votului, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, de la ora 15.00.

Dezvăluiri despre Iohannis. De ce este supărat fostul președinte și cum era văzut în Europa. ”Merkel l-a întrebat, curioasă”
Stiri Politice
Dezvăluiri despre Iohannis. De ce este supărat fostul președinte și cum era văzut în Europa. ”Merkel l-a întrebat, curioasă”

Fostul președinte Klaus Iohannis este supărat deoarece e considerat ”principalul țap ispășitor” pentru anularea alegerilor din 2024, susține fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu. Potrivit acestuia, Iohannis era bine văzut în Europa.

 

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Preşedintele României, Nicuşor Dan a discutat, luni, timp de aproape patru ore la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţii magistraţilor, despre problemele din sistemul de justiție. 

Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult
Stiri Economice
Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult

Guvernul a decis majorarea semnificativă a impozitelor pentru mașinile hibride, iar pentru unele modele creșterea poate depăși 1.100%, arată analiza unui consultant fiscal.

”Cei trimiși”, primul serial polițist românesc cu elemente paranormale, a fost lansat pe VOYO: ”E foarte bine scris!”
Stiri Mondene
”Cei trimiși”, primul serial polițist românesc cu elemente paranormale, a fost lansat pe VOYO: ”E foarte bine scris!”

De luni, 22 decembrie, o nouă producție VOYO Original promite să ne fascineze. ”Cei trimiși”, primul serial thriller polițist românesc cu elemente paranormale, propune un concept curajos, care ne va purta într-o călătorie intensă.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Decembrie 2025

03:42:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28